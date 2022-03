Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione e del Gossip per le sue vicende sentimentali. In questo ultimo periodo l'attore turco ha fatto molto discutere per il suo rapporto speciale con Francesca Chillemi, l'attrice con la quale ha condiviso il set della fiction Viola come il mare, in onda prossimamente su Canale 5.

E, in queste ultime ore, si è tornato a parlare di un presunto flirt tra i due attori, complice anche un nuovo avvistamento insieme, ripreso dai paparazzi, mentre andavano a pranzo insieme fuori dal set della fiction Mediaset.

Rapporto speciale tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi si sono ritrovati sul set della fiction Viola come il mare, dopo che in passato avevano avuto modo di lavorare insieme per la fiction "Che Dio ci aiuti", in onda su Rai 1.

Questa volta, Can e Francesca sono i protagonisti assoluti di questa nuova attesissima fiction di Canale 5, la cui messa in onda è prevista a partire dal prossimo mese di aprile.

Intanto, però, l'attenzione sui due attori è incentrata non solo sulla fiction ma anche su quello che potrebbe essere il loro presunto flirt.

In questi mesi in cui ci sono state le riprese di Viola come il mare, Can e la sua collega sono stati beccati più volte insieme, al punto da alimentare il gossip che tra i due potesse esserci del tenero.

Il retroscena su Can Yaman e Francesca: beccati insieme fuori dal set della fiction Viola come il mare

Voci che, fino a questo momento, sia Can che l'ex Miss Italia non hanno mai confermato ma neppure smentito, preferendo quasi mantenere questo dubbio e far sì che in giornali continuino a parlare di questa amicizia speciale.

E, in questi ultimi giorni, Can Yaman e la bella attrice sono stati beccati di nuovo insieme, fuori dal set e quindi lontani dall'ambiente di lavoro.

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha pubblicato le foto di Can e Francesca che trascorrono del tempo insieme: lui le apre la portiera dell'auto con grande galanteria, dopodiché vanno a pranzo insieme.

'Voci di presunta relazione': Yaman e Chillemi al centro del gossip

"Anche a telecamere spente appaiono molto affiatati e trascorrono insieme gran parte del tempo libero", scrive la rivista di gossip parlando di questo feeling speciale che ci sarebbe tra Can Yaman e la sua collega sul set della fiction Viola come il mare.

"Tanta confidenza alimenta le voci di una presunta relazione", scrive ancora il settimanale che torna a mettere l'accento su questo presunto flirt in corso tra i due nuovi protagonisti della fiction Mediaset.

Questa volta, Can e Francesca faranno chiarezza oppure continueranno a tacere? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.