Soleil Sorge è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer si è sempre mostrata molto schietta e sincera ed era una delle concorrenti che molti telespettatori si aspettavano di vedere in finale. La donna è stata ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party e si è lasciata andare a qualche dichiarazione riguardo la finale di questa edizione e i protagonisti che sono riusciti ad arrivare all'ultima serata. Secondo lei non tutti i concorrenti lo meritavano davvero.

Soleil Sorge: 'Chi non meritava la finale? Più di uno'

Soleil Sorge, ospite al GF Vip Party, è stata come al solito molto schietta nelle sue affermazioni, parlando soprattutto della serata finale del reality show. "Chi non meritava la finale? Più di uno" ha dichiarato l'influencer, per poi aggiungere che stava scherzando.

"Non se la meritava la Duran", ha aggiunto Soleil, facendo anche il nome di Jessica. Tra Soleil e Delia ci sono stati evidenti problemi a causa di Alex Belli e la moglie dell'attore è entrata a reality già iniziato proprio per risolvere la situazione di questo triangolo. Era inevitabile che Soleil facesse il suo nome, tra quelli che secondo lei non meritavano di arrivare in finale.

L'influencer ha anche raccontato di aver cambiato opinione su Katia Ricciarelli, perché prima di entrare tutti le dicevano di stare attenta e che sicuramente avrebbero litigato, invece c'è stato un colpo di fulmine, che le ha legate fin dai primi giorni nella casa.

Soleil: 'I Solex esisteranno sempre'

Inevitabilmente il discorso è finito anche su Alex Belli, che con Soleil Sorge ha avuto un rapporto davvero incredibile, fatto di alti e bassi.

"Chi mi ha sorpreso in negativo? Alex Belli", ha dichiarato l'influencer, in modo molto ironico. "I Solex esistono ed esisteranno per sempre" ha voluto aggiungere Soleil, sottolineando che hanno fatto parte di questa edizione del GF Vip e che è sempre bello ricordare le cose importanti e belle che accadono. "La nostra chimica era intensa" ha spiegato Soleil, sottolineando che è normale che vedendoli così vicino molte persone abbiano sognato e sperato in un loro innamoramento.

La donna ha aggiunto che anche loro a un certo punto hanno sbandato e sono entrati in confusione, come hanno visto tutti coloro che hanno seguito la loro storia al GF Vip. Soleil ha spiegato di averlo baciato per vendetta, perché in privato diceva cose importanti e davanti a tutti parlava di amicizia.

Chi avrebbe voluto vedere in finale

La finale che avrebbe voluto Soleil comprendeva lei, Davide, Alex, Sophie e Katia. L'influencer ha spiegato che le concorrenti più strateghe sono state senza dubbio Lulù e Jessica, che volevano vincere sin dall'inizio e hanno fatto di tutto per arrivare in finale. Soleil ha sottolineato che in questo anche Davide ha usato le sue mosse. "Questa finale non mi piace, anche se per alcuni sono felice" ha spiegato la ragazza, che avrebbe voluto essere lei a spegnere le luci della casa.