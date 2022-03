Can Yaman torna al centro del gossip per la sua "amicizia speciale" con l'attrice e collega Francesca Chillemi.

I due si preparano a debuttare in prime time su Canale 5 con la fiction Viola come il mare che sarà trasmessa prossimamente e, intanto, sui social Can Yaman si è lasciato andare ad una dedica speciale per la sua amica e collega, che non è passata affatto inosservata tra i numerosi fan.

Dopo le voci di flirt, Can Yaman rompe il silenzio su Francesca Chillemi

Nel dettaglio, il rapporto tra Can e Francesca già da diversi mesi è al centro dell'attenzione e del Gossip: i due sono stati beccati insieme in diverse occasioni, anche extra-lavorative e si rincorrono voci legate ad un feeling speciale che ci sarebbe venuto a creare.

Addirittura, qualche mese fa, i due vennero beccati mentre uscivano insieme da uno stesso palazzo, dove pare avessero trascorso insieme la notte.

Tali foto fecero molto discutere anche se, sia Can che Francesca non hanno mai proferito parola su quello che è accaduto, preferendo evitare di alimentare ancora di più il gossip.

Eppure, in queste ultime ore, è stato proprio Can Yaman a dare il via ad un "secondo capitolo", dopo che sui social si è lasciato andare ad una dedica per la sua amica e collega, che non è passata inosservata.

La dedica social di Can Yaman per la collega Francesca Chillemi

"Viola come il mare, ma bella come il sole", ha scritto Can Yaman come didascalia di un suo nuovo post apparso su Instagram, dove ha postato due foto che lo ritraggono proprio al fianco dell'ex Miss Italia.

In questi scatti emerge sicuramente una grande complicità tra i due attori, al punto che in tanti sono tornati a chiedersi se ci sia del tenero oppure no.

Sta di fatto che, dopo mesi di voci, Can Yaman ha rotto il silenzio su Francesca Chillemi, pubblicando dei nuovi scatti che lo ritraggono assieme alla protagonista femminile di Viola come il mare.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se tra i due trionferà per davvero l'amore oppure no, resta da capire quando ci sarà il debutto di questa attesissima fiction destinata alla prima serata di Canale 5.

Slitta il debutto di Viola come il mare: la fiction con Can Yaman non prevista a marzo

In un primo momento, i vertici Mediaset avevano scelto di programmarla di mercoledì sera, subito dopo gli ultimi appuntamenti con la serie tv Più forti del destino con Loretta Goggi.

Tuttavia, le anticipazioni sulla programmazione di Canale 5, rivelano che alla fine c'è stato un cambio palinsesto, dato che da mercoledì 23 marzo, la prima serata passerà nelle mani di Ultima Fermata, la nuova produzione Fascino condotta da Simona Ventura.

Di conseguenza, Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi, risulta posticipata a data da destinarsi.