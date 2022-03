Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 21 marzo 2022 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno le sorprese. Riflettori puntati sul grande magazzino di moda milanese, dove Vittorio e Dante continueranno a scontrarsi creando malumore tra i dipendenti. Intanto Stefania avrà un primo confronto con la sorellastra e dopo anche con Gloria. La madre della commessa cercherà in tutti i modi di farsi perdonare dalla figlia ma verrà rifiutata.

Intanto Anna confiderà i dubbi sul futuro con Salvatore a Beatrice, mentre la figlia di Ezio deciderà di non tornare a casa e rimanere nell'appartamento di Irene e Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Colombo non torna a casa

Si fanno sempre più appassionanti le storie del più grande atelier milanese. La 131° puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda lunedì 21 marzo, sarà ricca di colpi di scena. Stefania deciderà di rimanere ancora a casa delle amiche e di non tornare nemmeno al lavoro. La giovane commessa non si sentirà ancora pronta per avere un confronto con Gloria ed Ezio. Il suo stato d'animo triste farà preoccupare Irene e Maria che chiederanno il motivo di questo allontanamento dal genitore.

La signorina Colombo però non racconterà tutta la verità alle ragazze, facendo credere di essere scappata da casa solo per un piccolo diverbio avuto con Ezio.

Il Paradiso 6, Gemma si confronta con la sorellastra

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmesse il 21/3, rivelano nel dettaglio che l'arrivo della madre a Milano ha scombussolato definitivamente il rapporto tra Salvatore ed Anna.

Il titolare della Caffetteria non potrà nemmeno contare sull'appoggio sella signora Imbriani, per convincere la piccola Irene a trasferirsi a Milano. Inoltre la mamma della contabile cercherà in tutti i modi di convincere la figlia a lasciare la città per tornare al suo paese d'origine. Sommersa dai dubbi sul futuro con Salvatore, Anna deciderà di sfogarsi con Beatrice e chiederà a lei un consiglio su come affrontare questa situazione.

Al grande magazzino invece continueranno i diverbi tra Dante e Vittorio che creerà malumore tra tutto lo staff. Nel frattempo Stefania ringrazierà Marco per l'affetto ricevuto e lo inviterà a dedicarsi a Gemma e non pensare a lei. Successivamente la Venere avrà un primo confronto con la sorellastra e successivamente con Gloria. La capo commessa chiederà il perdono della figlia, con la speranza di essere almeno perdonata, ma verrà rifiutata e disprezzata dalla ragazza.