Problemi di salute per l'affascinante Can Yaman? A quanto pare sì. Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando sul web nelle ultime ore, l'attore turco si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare un piccolo problema relativo al setto nasale. Non si sa molto sui fatti, né cosa abbia potuto condurre la star a operarsi, ma sta di fatto che è bastato molto poco a far credere che sotto la scelta di entrare in sala operatoria ci sia l'idea di migliorarsi esteticamente.

Can in sala operatoria?

Dopo essere stato impegnato lungamente sul set di 'Viola come il mare', serie prodotta dalla Lux Vide che dovrebbe andare in onda a breve con co-protagonista Francesca Chillemi, Can ha dovuto affrontare un problema di salute.

Queste, stando ai rumors che animano il web negli ultimi giorni, sono le notizie che riguardano l'attore nato a Istanbul ma che sta ormai stabilmente in Italia.

Già durante le riprese di DayDreamer - Le ali del sogno, Yaman aveva avuto dei problemi di salute legati agli occhi. Chi ha seguito la serie ricorderà bene che in qualche puntata l'attore aveva dovuto recitare con gli occhiali da sole per via del fastidio che la luce gli provocava. In seguito il problema si è risolto brillantemente, ma adesso è il setto nasale ad aver portato Can al ricovero e a quanto risulta anche a un intervento chirurgico.

La notizia non è stata confermata dal diretto interessato che molto probabilmente avrà preferito affrontare il sempre poco piacevole ingresso in ospedale con una buona dose di privacy.

L'operazione sarebbe stata eseguita da una persona che in passato aveva frequentato per altri motivi. Infatti, sarebbe stato il fratello di Diletta Leotta a mettere in campo le sue abilità di medico per aiutare l'ex cognato. Così, sempre che tutte le news fossero confermate, tra Can e il dottore ci sarebbero ancora ottimi rapporti interpersonali nonostante la fine della relazione con la giornalista sportiva, volto di punta di DAZN.

Ritocchino estetico o problema di salute?

Chissà se Can deciderà di raccontare ai fan cosa gli è successo, anche per zittire i pettegolezzi secondo i quali l'intervento sarebbe un 'ritocchino chirurgico', visto che il fratello di Diletta molto spesso si occupa di interventi estetici. Ma in realtà il volto dell'attore pare non aver bisogno di altri miglioramenti, secondo le sue più care sostenitrici.

Adesso non resta che attendere i prossimi lavori di Can per poterlo vedere in azione sul set, e chissà se le follower saranno capaci di capire se effettivamente l'intervento al setto nasale ha portato dei cambiamenti alla fisionomia facciale di Yaman.