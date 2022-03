Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 marzo, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che vedremo in onda nei prossimi giorni. Il programma dedicato ai sentimenti condotto da Maria De Filippi è sempre pronto ad offrire ai telespettatori nuovo colpi di scena che coinvolgono i protagonisti del trono over e del trono classico. Tante le cose che sono successe in studio nel corso della registrazione e, come sempre accade in questi casi, sul web non mancano gli spoiler e le anticipazioni inedite. Protagonisti sono stati in particolare Ida Platano e Alessandro, il tronista Matteo Ranieri e la dama Pinuccia.

La donna ha infatti avuto un nuovo scontro con l'opinionista Tina Cipollari.

Pinuccia litiga con Tina Cipollari e scoppia di nuovo a piangere

Nel corso della registrazione, la signora Pinuccia ha avuto un nuovo battibecco con l'esuberante opinionista Tina Cipollari ed é scoppiata di nuovo a piangere. Già la scorsa settimana aveva lasciato lo studio in lacrime. Era stata poi Maria De Filippi a consolarla e a farla ritornare in studio. Ormai, sembra irrecuperabile il rapporto di amicizia che si era instaurato nel corso di questi mesi con il novantunenne Alessandro. Tra i due era iniziata una bellissima conoscenza, fatta di esterne e balli in studio, ma se Pinuccia ha confessato di provare un sentimento importante per lui, Alessandro ha sempre precisato di non sentire le famose "farfalle nello stomaco" e questa ha portato irrimediabilmente alla rottura.

Riguardo Ida Platano ed Alessandro, invece, la loro frequentazione procede tra alti e bassi, ma i due hanno deciso di rinviare il weekend che avevano deciso di trascorrere insieme in quel di Palermo. I due, viste le incomprensioni delle ultime settimane, hanno deciso di farlo nei prossimi giorni.

Anticipazioni trono classico: Matteo Ranieri e Luca Salatino protagonisti tra esterne e graditi ritorni

Passando al trono classico, Matteo Ranieri si è recato a casa della corteggiatrice Federica per chiederle scusa dopo le ultime vicissitudini accadute nelle ultime settimane di trono. La ragazza ha apprezzato le scuse e ha deciso di far ritorno in studio.

La conduttrice Maria De Filippi ha così mostrato la loro esterna. Proprio Federica è stata protagonista di un piccolo battibecco con la corteggiatrice Valeria. Continua a cercare l'anima gemella anche il tronista romano Luca Salatino. Il ragazzo ha scelto di portare in esterna sia Soraia che Lilli. Non resta che aspettare la messa in onda della nuova puntata in onda nei prossimi giorni per scoprire tutto ciò che è accaduto in studio tra i discussi protagonisti del trono over e del trono classico.