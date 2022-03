Inizia una nuova settimana di programmazione per la soap Beautiful, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Le anticipazioni delle prossime puntate puntano i fari sulla complicata situazione che vede Steffy e Liam alle prese con le rispettive confessioni. Ciò che complica ulteriormente la situazione è la gravidanza della giovane Forrester che, sebbene felicissima di diventare madre, non sa di chi sia il bambino che porta in grembo.

Steffy considera un miracolo la sua gravidanza, ma è anche in ansia per i risultati del test di paternità ai quali presto si sottoporrà.

Solo in quel momento potrà essere presa la decisione più giusta.

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 14 a sabato 19 marzo 2022

Zoe è gelosa di sua sorella Paris e sembra che voglia metterle i bastoni tra le ruote. Nonostante il suo atteggiamento ostile, Paris la tratta con dolcezza, provando a convincerla di quanto potrebbe essere coinvolgente lavorare fianco a fianco in una grande azienda di moda come la Forrester Creations.

Dopo molti dubbi e una lunga riflessione, Zende riesce a convincere Paris ad accettare la proposta di Carter e Ridge: non può lasciarsi scappare un'occasione del genere, non ora che è pronta a far decollare la sua carriera.

Intanto, Zoe riceve una bellissima sorpresa: Carter le fa una romantica dichiarazione d'amore e le chiede di diventare sua moglie.

Anche questa bellissima notizia non la renderà meno dura con Paris, verso la quale prova una gelosia inspiegabile.

Beautiful, trame italiane: Hope perdona Liam

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda la prossima settimana, Finn stupirà Steffy dicendole di voler stare comunque con lei, anche se l'ha tradito ed è rimasta incinta.

C'è però un'unica condizione: Steffy deve essere onesta con lui e assicurargli di aver dimenticato per sempre Liam, anche qualora il test di paternità dimostrasse che il figlio che aspetta è suo. La giovane Forrester, sollevata, giurerà di amarlo alla follia e gli ribadirà che quella notte è stato solo un errore.

Liam e Steffy avranno modo di confrontarsi sulle difficoltà avute nel dire ai loro partner la pesante verità che li riguarda.

Ancora una volta, si troveranno vicini.

Hope, dopo le innumerevoli suppliche di Liam, gli concederà un'altra chance, ma solo per il bene di Beth. Il suo cuore è spezzato e la fiducia ormai persa. In più, non vuole nemmeno pensare a cosa succederebbe se Steffy scoprisse che il bambino che aspetta è di Liam.

Infine, Thomas rientrerà al lavoro e verrà accolto con calore da tutta la Forrester Creations. Se qualcuno pensa che sia cambiato, sbaglia di grosso. Una volta saputo che Steffy è incinta e non sa chi sia il padre, affilerà gli artigli per riavere la sua amata Hope.