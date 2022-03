A dieci giorni dall'inizio dell'Isola dei Famosi, tra i concorrenti sono nati già i primi dissapori. In seguito all'ennesimo temporale notturno in Honduras, Jeremias Rodriguez ha perso la pazienza contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. A detta del concorrente, nessuno vuole più la coppia su Playa Accopiada.

L'accaduto

In Honduras il tempo è molto repentino. Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 marzo, i naufraghi sono stati investiti dall'ennesimo temporale. Dunque, si sono tutti dovuti riparare sotto la tenda.

Di conseguenza, c'è stato l'ennesimo scontro.

Jeremias Rodriguez si è scagliato contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. A detta del 33enne, la showgirl si sarebbe presa troppo spazio lasciando alcuni naufraghi sotto la pioggia. Durante lo scontro Jeremias - in coppia con il padre Gustavo - non ha utilizzato mezzi termini nei confronti della coppia avversaria: "Non vi vogliamo più qui sull'isola". Come un fiume in piena Jeremias ha rincarato la dose: "Egoisti". Secondo il punto di vista del fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, Carmen e Alessandro dovrebbero trascorrere del tempo in Sudamerica per capire cosa significa vivere con altre persone.

La reazione della naufraga

Dopo essere stata redarguita da Jeremias Rodriguez, Carmen Di Pietro si è sfogata in confessionale.

La showgirl ha ammesso di esserci rimasta malissimo per la frase "non vi vogliamo più qui". A detta di Carmen, Jeremias non è nessuno per pronunciare determinate frasi.

Carmen si è risentita anche perché è stato tirato in ballo suo figlio: "Altra gente era sdraiata per terra sotto la tenda". Come un fiume in piena Di Pietro ha puntato il dito contro Jeremias: "Tu chi sei?

Te la sei comprata l'isola?" La diretta interessata ha precisato che come possono starci gli altri sull'isola, ci può stare anche lei visto che ha un contratto. Infine, Carmen Di Pietro ha ribadito di avere avuto la prova che tutti i naufraghi sono contro di lei e Alessandro.

Carmen-Alessandro al televoto contro Laura-Clemente

Da quando è iniziata l'Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro sono sempre finiti in nomination. Tuttavia, la coppia è uscita dal televoto sempre vincente: prima hanno eliminato Cicciolina e Marco Melandri, poi Antonio Zequila e Floriana Secondi.

In occasione della quarta puntata, Carmen e Alessandro si trovano contro Laura Maddaloni e suo marito Clemente Russo. Secondo quanto riportato dal sondaggio lanciato da Reality House, la sfida sarà vinta ancora una volta da mamma e figlio. I sondaggi parlano di una "vittoria schiacciante".

Tuttavia, si tratta solo di supposizioni in quanto il pubblico votante potrebbe ribaltare tutto.