La relazione tra Gemma e Marco avrà un risvolto inaspettato. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della settimana che va dal 4 all'8 aprile, svelano infatti che il giovane Guarnieri prenderà finalmente una posizione riguardo ai suoi sentimenti. Nonostante Stefania e Marco abbiano cercato di tenere a bada ciò che provano l'uno per l'altro, per non ferire la figlia di Veronica, la situazione sfuggirà di mano. Il nipote di Adelaide si troverà in difficoltà quando proprio quest'ultima organizzerà una cena con i Colombo a sua insaputa. Sarà proprio l'avvicinarsi dell'incontro a spingere Guarnieri a troncare con la sua fidanzata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore all'8 aprile: Adelaide sospetta di Flora e Umberto

L'amore tra Beatrice e Dante sembrerà essere sempre più in crescita. Durante la puntata del 4 aprile, Adelaide inizierà ad avere dei sospetti su Flora notando i suoi orecchini. La donna deciderà di svolgere delle indagini. Marco ammetterà a Roberto di provare dei sentimenti per Stefania. Al contrario però, la giovane Colombo avrà tutte le intenzioni di chiudere con Guarnieri per non ferire la sorella. La donna troverà conforto in Gloria e le due sembreranno finalmente essere più vicine. Durante l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore del 5 aprile, Flavia confesserà a Fiorenza di essere stata lasciata.

Nel frattempo Adelaide verrà a sapere che è stato Umberto a donare gli orecchini a Flora.

Nel corso della puntata del 6 aprile, Adelaide inizierà a punzecchiare Flora e quest'ultima capirà che la Contessa potrebbe sapere qualcosa. La donna si rivolgerà così a Umberto, che prenderà in mano la situazione parlando con la zia di Marta e Riccardo, ai quali racconterà alcune bugie.

Spoiler Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 aprile: Flavia e Fiorenza diventano complici

La puntata 144 de Il Paradiso delle Signore vedrà Flavia chiedere aiuto a Ludovica al fine di attuare il suo piano di separare Ludovica da Marcello e fare, invece, avvicinare la ragazza a Ferdinando. Adelaide chiederà scusa a Flora e cercherà di convincere la donna a non lasciare Villa Guarnieri.

La Contessa inviterà a casa i Colombo per sancire l'unione tra Gemma e Marco. Peccato però che Adelaide agirà all'oscuro del nipote, mettendolo in difficoltà. Durante l'ultima puntata della settimana, il ragazzo prenderà la decisione di troncare la sua relazione amorosa con la sorellastra di Stefania prima dello svolgersi della cena ormai programmata. Il suo comportamento metterà in estremo imbarazzo entrambe le famiglie. Infine, la figlia di Beatrice deciderà di passare più tempo con la madre e Dante. Questo farà infuriare Vittorio Conti.