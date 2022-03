Jeremias Rodriguez ha "minacciato" di abbandonare l'Isola dei Famosi, durante le nomination della terza puntata. Sebbene il 33enne sia tornato sui suoi passi, Vladimir Luxuria (opinionista del Reality Show con Nicola Savino) ha cercato di comprendere i motivi del nervosismo del naufrago sudamericano.

L’accaduto

Al momento delle nomination della terza puntata, Jeremias Rodriguez si ha dimostrato una certa insofferenza. Il concorrente in coppia con il papà Gustavo ha spiegato alla conduttrice dell'Isola dei Famosi di voler abbandonare il programma.

Il motivo? A detta del 33enne ai telespettatori non arriverebbe la verità di quello che accade realmente in Honduras.

Inoltre, il diretto interessato ha spiegato che "qualcuno" non lascia parlare i naufraghi e non lascia dire come stanno le cose.

Il presunto retroscena dell’opinionista

A poche ore dalla quarta puntata dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria è intervenuta in una diretta Instagram di Casa Chi. Come spiegato dall'opinionista, Jeremias era nervoso prima della messa in onda della terza puntata del reality show. Secondo Luxuria, il fratello di Bene e Cecilia Rodriguez si sarebbe arrabbiato per un motivo ben preciso: “Credo che si sia molto innervosito per il fatto di aver visto Antonio Zequila corteggiare Estefania Bernal”.

Luxuria ha sostenuto che per tutta la diretta, Jeremias ha punzecchiato Zequila: “Gli ha detto che è viscido e lumacone”.

Dunque, Jeremias sarebbe geloso di Estefania? Vladimir Luxuria ha precisato che le cose non sono affatto così. Il 33enne sudamericano è impegnato e molto innamorato della sua compagna. Dal momento che Jeremias ha notato un certo feeling tra la modella argentina e Roger Balduino, non tollera che Antonio Zequila possa fare delle avances ad una ragazza che ha già fatto capire di avere il cuore impegnato.

Luxuria su Floriana Secondi: ‘Ha sofferto molto’

Prima di Jeremias Rodriguez anche Floriana Secondi aveva "minacciato" di abbandonare il programma.

Secondo il pensiero di Vladimir Luxuria, la 44enne romana aveva avuto quella reazione perché non si aspettava di partecipare all'Isola dei Famosi in coppia: "Secondo me non ha tollerato l'idea di essere legata con un elastico a Zequila".

A detta dell'opinionista, Floriana è sempre stata una donna indipendente. Dunque, essere legata ad un altro concorrente in questi giorni l'avrebbe messa a dura prova.

Va detto che come Jeremias è tornato sui suoi passi, anche Floriana Secondi ha accettato di "sbarcare" su Playa Sgamada. La coppia Secondi-Zequila infatti, nella terza puntata dell'Isola dei Famosi ha perso al televoto contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.