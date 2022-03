Alessandro "Alex" Rina è uno degli allievi della ventunesima stagione di Amici. Presente nella scuola fin dal primo giorno dell'edizione 2021/2002, gareggia per la categoria canto nella squadra di Lorella Cuccarini. Durante il suo percorso ha ottenuto consensi per il singolo "Accade". È stato al centro dell'attenzione anche per quanto riguarda il gossip, infatti Alex ha intrapreso una storia d'amore con l'allieva ballerina Cosmary.

Nome e cognome: Alessandro Rina

Luogo di nascita: Como

Data di nascita: 16 giugno 2000

Età: 21 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Professione: cantante

Segno zodiacale: Gemelli

Curiosità: è il primo allievo a essere stato scelto per la ventunesima edizione del programma

Alessandro "Alex" Rina è originario di Turate (Como), ma per studio si è trasferito in Inghilterra dove ha frequentato il Chesterton Community College a Cambridge e nel 2019 si è diplomato al BIMM (British and Irish Modern Music Institute) di Londra.

Al suo rientro in Italia si stabilisce a Milano, per poi spostarsi a Roma dopo la selezione nella scuola di Amici.

La fine della storia con Chiara: Alex entra nella scuola di Amici mentre aveva una relazione con Chiara, dopo pochi mesi però i due si lasciano. I fan, che ormai li seguono tramite social, notano che che la coppia non si segue più a vicenda su Instagram e che lei ha cancellato le storie con lui in evidenza dal profilo;

Il flirt con Cosmary: l'ingresso della ballerina nella scuola sarebbe stata la causa della rottura tra Alex e Chiara. Infatti i due in casetta si sono avvicinati, Alex e Cosmary si sono scambiati i primi baci durante le vacanze di Natale, fino ad allontanarsi per cause di forza maggiore, visto che Cosmary ha dovuto abbandonare la scuola dopo aver perso una sfida.

Alessandro "Alex" Rina ha un profilo Instagram seguito da quasi 280.000 follower.

La gallery contiene solamente nove post e tutti risalgono al periodo antecedente all'ingresso di Alex nella scuola di Amici.

Alessandro 'Alex' Rina allievo della scuola di Amici 21

Alessandro "Alex" Rina entra nella scuola di Amici il 19 settembre del 2021. Si fa notare non solo per il talento nel canto, ma anche per la sua caparbietà, come quando ha sfidato Calma per il semplice fatto che si riteneva "migliore di lui".

Quella sfida è stata vinta da Calma, che con un po' di sana ironia ha concluso la vicenda dicendo: "Uno a zero per me".

All'interno della scuola Alex ha trovato l'amore con Cosmary e per lui è stato un momento difficile da superare quando Cosmary ha perso la sfida e ha dovuto abbandonare la scuola.

Durante la diciannovesima puntata domenicale, Lorella Cuccarini consegna ad Alex la maglia dorata che gli consente l'accesso al serale.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all’interno della scuola:

L'inedito di Alex promosso per la rotazione radiofonica : alcuni allievi di canto fanno sentire a degli esponenti di diversi network radiofonici i loro inediti. Con il brano "Sogni al cielo", Alex viene scelto da R101 per la propria programmazione radiofonica.

: alcuni allievi di canto fanno sentire a degli esponenti di diversi network radiofonici i loro inediti. Con il brano "Sogni al cielo", Alex viene scelto da R101 per la propria programmazione radiofonica. Alex vince la prima prova cover : durante la puntata del 13 ottobre, Alex vince la prima prova cover giudicata da Ermal Meta. La prova viene creata per "punire" i cantanti un po' più svogliati.

: durante la puntata del 13 ottobre, Alex vince la prima prova cover giudicata da Ermal Meta. La prova viene creata per "punire" i cantanti un po' più svogliati. La lite tra Alex e Serena : dopo quasi due mesi di permanenza, il clima nella casetta inizia a essere teso, facendo sorgere delle liti per motivi futili. Alex e Serena litigano, ad esempio, per la porta d'ingresso lasciata aperta.

: dopo quasi due mesi di permanenza, il clima nella casetta inizia a essere teso, facendo sorgere delle liti per motivi futili. Alex e Serena litigano, ad esempio, per la porta d'ingresso lasciata aperta. Alex vince la sfida : durante la decima puntata domenicale, Alex vince la sfida contro un cantante esterno. La posizione del ragazzo era stata messa in discussione dopo che si è classificato penultimo nella gara delle cover.

: durante la decima puntata domenicale, Alex vince la sfida contro un cantante esterno. La posizione del ragazzo era stata messa in discussione dopo che si è classificato penultimo nella gara delle cover. Alex e il flirt con Cosmary: la ballerina fa il suo ingresso nella scuola e viene accolta "a braccia aperte" dallo schivo e sempre riservato cantante e la cosa inizia a destare qualche sospetto. Alex e Cosmary sono sempre più vicini, nonostante lui abbia una ragazza che lo aspetta fuori. La storia evolve fino ad una dedica d’amore di Cosmary per Alex.

Alessandro 'Alex' Rina, il piano e altre curiosità

Alex suona il piano, strumento con cui si esibisce anche durante le sue performance ad Amici.

Quando studiava a Londra, per racimolare qualche soldo, ha lavorato come cassiere, cameriere e rider per una nota compagnia che si occupa della consegna del cibo.

Il cantante coltiva anche una passione per le macchine.

Il video della discussione tra Alex e Serena

Tra Alex e Serena c'è abbastanza tensione a causa di un episodio accaduto in casetta. Serena lascia la porta d'ingresso aperta e ad Alex non sta bene in quanto sente freddo. Tra i due volano parole grosse.