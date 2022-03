Prima i rumor relativi ad un possibile flirt con il modello Carlo Piazza poi la paparazzata del settimanale tedesco Bunte. Michelle Hunziker ha voltato pagina dopo aver chiuso la relazione con Tomaso Trussardi. La nuova fiamma della show girl sarebbe Giovanni Angiolini con il quale è stato immortalato in teneri atteggiamenti dal periodico di Gossip in edicola giovedì 17 marzo. Rispetto all'indiscrezione relativa al bolognese, più giovane di 14 anni, in questo caso ci sono le foto dei paparazzi a confermare la frequentazione con il medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia.

L'indiscrezione non è stata smentita né dalla conduttrice televisiva né dal 41enne di Sassari. I due sono stati sorpresi mentre si scambiano un tenero bacio mentre passeggiano in Sardegna dopo che Michelle Hunziker aveva trascorso una breve vacanza alle Maldive per la quale era finita anche nell'occhio del ciclone per le Stories realizzate sulla guerra in Ucraina mentre soggiornava nell'incantevole Paese tropicale.

La show girl e Giovanni Angiolini paparazzati in Sardegna

Michelle Hunziker ha ritrovato l'amore con Giovanni Angiolini? Di sicuro la show girl e il medico chirurgo si stanno frequentando come evidenziato dalle foto pubblicate dal settimanale tedesco Bunte. L'ex moglie di Tomaso Trussardi è stata immortalata mentre passeggiava in Sardegna con il 41enne con il quale si è scambiato anche un tenero bacio.

Al momento i diretti interessati non hanno commentato la notizia.

Una possibile svolta sentimentale che arriva dopo che la conduttrice svizzera ha annunciato pubblicamente la rottura con l'imprenditore 38enne dopo otto anni di matrimonio. I due non si sarebbe lasciati nel migliore dei modi visto che subito dopo Trussardi ha deciso di non seguire più la 45enne svizzere su Instagram.

Quest'ultimo non avrebbe gradito neanche il riavvicinamento con Eros Ramazzotti che in passato gli aver riservato qualche pungente provocazione.

Il medico chirurgo ha partecipato al Grande Fratello 14

Giovanni Angiolini è un medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia. Il 41enne è originario di Sassari ma risiede da tempo a Milano.

Nel 2015 ha conquistato la ribalta televisiva con la partecipazione alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Un'esperienza interrotta dopo poche settimane per rientrare a lavoro. Durante il percorso nel reality show si era legato sentimentalmente a Mary Falconieri. Una relazione che non è decollata nonostante inizialmente si fosse parlato di importanti progetti di coppia. Successivamente Angiolini ha frequentato per un breve periodo Giulia Salemi.

Prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani aveva avuto una storia importante che era durata 13 anni. Ha curato per I Fatti Vostri, in onda su Rai 2, la rubrica Dottor G. Appassionato di calcio e crossfit, il medico, alto 1,86, è seguito da 379mila follower su Instagram. Il papà dell'ex gieffino lavora come operaio mentre la madre è impiegata come segretaria. Ha due sorelle, Lisa e Stefania, ed un fratello, Paolo.