Jessica Selassié è la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La 27enne, sorella maggiore di Lulù e Clarissa, ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicata la vittoria finale battendo al televoto finale Davide Silvestri con il 62% delle preferenze. Terzo posto per Barù.

Jessica Selassiè, chi è la vincitrice del Gf Vip 6

Jessica Selassiè 27 anni, è entrata nella Casa del Gf Vip insieme alle sorelle Lulù e Clarissa. Inizialmente erano un concorrente unico, poi sono state divise con il passare delle puntate. Non è il primo reality a cui ha partecipato Jessica, visto che è stata una delle concorrenti della seconda edizione di Riccanza.

Discendente della dinastia etiope Hailé Selassié, detronizzata nel 1974, Jessica è cresciuta tra Roma e Londra. Ha conseguito ben due lauree presso l'università John Cabot di Roma. Vive a Roma con la famiglia. Amante del lusso e della moda, è accudita da un maggiordomo personale e da uno staff che si occupa di trucco e parrucco. Non manca neppure un autista personale.

Jessica da outsider alla vittoria del Gf Vip con il 62% dei voti

La vincitrice del Gf Vip 6 è celiaca. Per questo, durante la sua permanenza all'interno del reality, la si è vista spesso preparsi i pasti da sola per evitare contaminazioni con il glutine. Partita un po' in sordina, Jessica con il passare delle puntate, si è guadagnata l'affetto del pubblico e ha tirato fuori un carattere molto forte e deciso.

Spesso la si è vista riprendere la sorella minore Lulù con la quale nelle ultime settimane ha più volte discusso. A fare tenerezza ai telespettatori, il fatto che Jessica nel corso dell'avventura al Gf Vip, sia in qualche modo cambiata e maturata. Ne è uscita molto più consapevole delle sue qualità. In pratica ha guadagnato una buone dose di autostima.

Autostima che sicuramente crescerà ancor di più, vedendo che il 62% dei telespettatori ha votato per lei.

Jessica sconfigge Davide Silvestri: è lei a trionfare al Gf Vip 6

Una percentuale altissima, quella che ha visto Jessica Selassié vincere questa sesta edizione del Gf Vip. Davide Silvestri si è dovuto accontentare del secondo posto con solo il 38% delle preferenze.

Terzo classificato Barù, il nobile toscano che è riuscito a non cedere alle avance di Jessica in tutte queste settimane. I fan avevano sperato nella nascita di un amore tra Barù e la principessa etiope, ma sono rimasti delusi. Jessica ci ha provato in tutti i modi a far capitolare il nipote di Costantino della Gherardesca, ma non c'è stato nulla da fare. Tanti i pianti di Jessica e i momenti di sconforto. Forse anche per questo, è entrata nel cuore del pubblico che le ha regalato alla fine la vittoria. Da non dimenticare che Jessica Selassié si porta a casa il montepremi finale di 100 mila euro.