La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 10 marzo è stata ricca di colpi di scena. A lasciare senza parole, in modo particolare, sono stati i video di Barù, in cui ha parlato di Jessica in modo del tutto inaspettato. La principessa è rimasta molto male per i suoi discorsi ed è ormai chiaro che non ci sarà nulla tra di loro. La "fine dei Jerù" ha colpito moltissimo i fan ed è stata davvero molto intensa e triste, soprattutto per la ragazza, che è rimasta molto delusa da ciò che ha sentito.

Le dichiarazioni di Barù

Nella diretta del 10 marzo, Alfonso Signorini ha mostrato a Jessica Selassié un video in cui Barù, in confessionale, ha sparato a zero su lei e la sorella Lulù.

In questi mesi i due sembravano essersi molto avvicinati, arrivando a scambiarsi anche delle parole un po' più importanti sotto la famosa capanna.

Qualcosa, però, si è spezzato e Barù ha detto chiaramente che non avrebbe mai voluto una storia all'interno della casa e che non apprezza chi va a cercare queste relazioni davanti alle telecamere. "Sono loro a cercare storie d'amore per dire qualcosa", ha sottolineato Barù, spiegando di aver ricevuto l'accusa di essere uno stratega, ma che in realtà in due mesi non ha fatto nulla con Jessica perché non gli interessava andare avanti nel programma in quel modo.

Barù ha criticato anche il fatto che Jessica e Lulù abbiano sempre sottolineato di essere principesse, specificando che se sei nobile non hai alcun bisogno di dirlo e ribadirlo.

"Siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa", ha aggiunto Barù, spiegando che non gli interessa nulla se loro sono principesse e che la trova una strategia di marketing.

Jessica in lacrime a causa di Barù

Il video di Barù, mostrato durante la diretta, ha colpito moltissimo Jessica Selassié, che dopo la puntata è scoppiata in lacrime.

La principessa è rimasta molto male e molto delusa per quello che ha sentito. Delia Duran e Giucas Casella hanno provato a consolarla, ma Jessica si è lasciata andare ad un lungo sfogo. "Sono delusa e arrabbiata", ha spiegato Jessica, sottolineando che ce l'ha anche con se stessa per essersi affezionata così tanto. La donna è rimasta molto male per quello che Barù ha detto su di lei, sulla sua famiglia e sul fatto che dicono di essere delle principesse.

"E per fortuna che mi vuole bene...", ha dichiarato Jessica, chiedendosi cosa avrebbe potuto fare se le avesse voluto male. "Non penso di meritare queste cose", ha aggiunto la principessa, spiegando di avergli solo detto che secondo lei era uno stratega.

Jessica: 'Sono sembrata una pazza'

"Sono sembrata una pazza che credeva a qualcosa che non esisteva" ha dichiarato Jessica, in lacrime. La principessa ha spiegato che lui diceva a tutti che non provava nulla per lei, ma che lei era presa di testa. Ha aggiunto che se anche le vuole bene davvero ha decisamente esagerato nelle sue esternazioni in confessionale. "Mi sono illusa e ci tenevo davvero", ha spiegato Jessica, sottolineando che con lei ha chiuso e che non capisce come sia riuscito ad arrivare in finale.