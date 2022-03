Arrivano nuove indiscrezioni sulla Serie TV di Disney Plus, Dünyayla Benim Aramda, che vede come protagonista Demet Özdemir. A quanto sembra è stato scelto il secondo protagonista maschile, che dovrebbe essere Metin Akdülger.

Non solo, pare che la serie sarà disponibile sulla piattaforma digitale già a partire dall'estate, pronta per inaugurare l'arrivo di Disney Plus in Turchia.

Dünyayla Benim Aramda disponibile dall'estate del 2022

Il cast di Dünyayla Benim Aramda, la nuova serie di Disney Plus che vede come protagonista Demet Özdemir, sarebbe al completo.

Infatti mancava all'appello solamente un protagonista maschile e, a quanto pare, per il nome non ci sarebbero più dubbi. Secondo l'esperta di serie tv Birsen Altuntaş al fianco di Demet ci sarà Metin Akdülger, la cui ultima apparizione in una serie tv è stata in una produzione Netflix titolata Kulüp.

Le riprese della serie sarebbero dovute partire in questi giorni, ma l'allestimento dei set ha richiesto più tempo del previsto, così sono state rinviate alla prossima settimana. La stessa attrice ha ammesso di non essere ancora a conoscenza della data precisa dell'inizio delle riprese e di non poter dare troppe informazioni al riguardo. Ad ogni modo, sembrerebbe che la serie possa essere disponibile su Disney Plus già nell'estate del 2022, per inaugurare il lancio della piattaforma digitale in Turchia.

Metin Akdülger darà vita al personaggio di Kenan

La trama di Dünyayla Benim Aramda racconta la storia di İlkin (Demet Özdemir), proprietaria di una società di pubbliche relazioni, che metterà alla prova la sua dolce metà Tolga (Buğra Gülsoy) per testarne la fiducia. Un test al quale parteciperà anche Sinem (Hafsanur Sancaktutan), migliore amica di İlkin, ma Tolga sarà combattuto tra le due donne, non sapendo che Sinem è amica di İlkin.

Insomma, la situazione si complicherà abbastanza.

Metin Akdülger, con il personaggio di Kenan, entrerà solamente in un secondo momento nella serie e non è ancora chiaro il suo ruolo all'interno della storyline. Nel cast ci sarà anche: Melisa Döngel (la Ceren di Sen Çal Kapımı), Zerrin Tekindor e İbrahim Selim.

Il ritorno di Demet Özdemir in una serie romantica

Con Dünyayla Benim Aramda, Demet Özdemir torna nuovamente a interpretare un ruolo in una serie tv romantica, infatti la sua ultima apparizione in una produzione di questo genere è stata quella che l'ha vista nel ruolo di Sanem in Erkenci Kuş, in cui ha recitato al fianco di Can Yaman.

La nuova serie per Disney Plus verrà diretta da Hülya Gezer, con la sceneggiatura di Pınar Bulut e la produzione della MF Yapım. Al momento non è ancora stato rivelato in quale città verrà allestito il set della serie.