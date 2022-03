Sabato 19 marzo Barù Gaetani è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante l'intervista l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha spiegato perché ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini di partecipare al reality. Inoltre, l'ex gieffino toscano ha fatto chiarezza sul rapporto instaurato con Jessica Selassié all'interno della casa di Cinecittà.

Le parole dell'ex gieffino Barù

Durante l'intervista a Verissimo, Barù ha confidato di non avere un tipo di donna ideale, ma la sua ipotetica fidanzata deve essere simpatica, intelligente e deve farlo ridere.

A quel punto Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite cosa pensa di Jessica Selassié. Il 40enne anziché glissare ha ammesso di essere stato attratto dalla Principessa nella casa del GFVip, ma che tra loro c'è solo una bellissima amicizia.

Come spiegato da Barù, tra i due ex coinquilini ci sono stati solamente dei "bacetti" e nulla di più, anche perché davanti ai riflettori è difficile andare oltre. L'enologo pensa che Jessica sia una donna bella e pura: "Mi piacerebbe continuare la mia amicizia con lei, ma non sono innamorato".

Il messaggio di Barù ai fan che lo vorrebbero in coppia con Jessica

Parlando del rapporto con Jessica Selassié, poi Barù ha mandato un messaggio ai "Jerù" (i fan della coppia, ndr): "Vorrei dire di stare tranquilli, di darci i nostri spazi e credo che adesso non sia il momento per nessuno dei due di iniziare qualcosa".

Secondo lui anche alla stessa Principessa sarebbe passata la cotta che aveva per lui all'interno del Reality Show e lei non sarebbe innamorata: "Non credo che lo sia, non ci conosciamo, Dovremmo conoscerci fuori le telecamere".

L'enologo, più in generale sul proprio futuro, ha poi ammesso: “Mi piacerebbe diventare padre ma al momento non c’è una donna“.

GFVip 6, Barù spiega perché ha partecipato al reality

La conduttrice di Verissimo ha poi cercato di capire come mai Barù abbia deciso di fare il GFVip 6, a partire dal mese di dicembre. A tal proposito l'uomo ha spiegato: "Ho accettato il Grande Fratello per i soldi, mi hanno pagato, poi c’erano di mezzo le vacanze di Natale e io odio il Natale e fare i regali di Natale.

Lì mi pagavano e risparmiavo pure sui regali. E poi va beh, come sfida per me stesso".

Infine, Barù ha precisato che non parteciperebbe mai al GFVip una seconda volta, ironizzando con Silvia Toffanin ha spiegato: "Sono un po' matto, ma non fino a questo punto".