Doc 3 ci sarà. La fiction con protagonista Luca Argentero avrà una terza stagione in prima visione assoluta. Dopo il successo della seconda edizione che ha riservato diverse sorprese e colpi di scena, la Rai ha deciso di continuare a puntare su questo prodotto, mettendo in cantiere il progetto relativo alle nuove puntate.

Ma cosa succederà? Al momento, i primi retroscena sulla fiction rivelano che Andrea Fanti tornerà a svolgere il ruolo di primario, mentre sua figlia Carolina potrebbe ritrovare l'amore.

Retroscena Doc 3-Nelle tue mani: confermata la terza stagione

Il finale della seconda stagione di Doc è stato ricco di colpi di scena. Andrea Fanti si è assunto le sue responsabilità per la morte di Lorenzo Lazzarini ma poi il suo team ha scelto di perdonarlo soprattutto nel momento in cui il medico ha fatto chiarezza su quanto è successo, e sulle motivazioni che lo hanno spinto ad agire in quel modo.

Complici anche le indagini su Caruso, che lo hanno inchiodato, Andrea ha ottenuto il perdono ed anche il ruolo di primario. Il pubblico lo vedrà nuovamente all'opera durante la terza stagione di Doc, le cui riprese dovrebbero partire nel 2023.

Al momento non si conosce ancora il periodo esatto in cui la fiction dovrebbe andare in onda: potrebbe essere sempre nel 2023, oppure potrebbe slittare alla stagione televisiva del 2024.

Addio Alba, Riccardo potrebbe fidanzarsi con Carolina in Doc 3

Cosa accadrà nei nuovi episodi di Doc 3? I primi retroscena rivelano che non ci sarà un ritorno di Alba, poiché la specializzanda fidanzata con Riccardo è morta al termine della seconda stagione dopo aver contratto un virus letale.

Di conseguenza, Riccardo si ritroverà da solo ma potrà contare sul sostegno di Carolina, con la quale durante la seconda stagione si è scambiato un bacio.

In vista della terza edizione, non si esclude che tra Riccardo e Carolina possa trionfare l'amore, e quindi che i due possano uscire allo scoperto per vivere la loro relazione alla luce del giorno.

Gabriel ed Elisa a rischio nelle nuove puntate di Doc 3

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione della figlia di Andrea Fanti, i retroscena su Doc 3-Nelle tue mani, parlano anche di un possibile addio della coppia composta da Gabriel ed Elisa.

I due si sono sposati al termine della seconda stagione e pare siano destinati a partire insieme per un viaggio in Etiopia.

Di conseguenza, la coppia potrebbe lasciare il cast della terza stagione di Doc ed uscire di scena. Ci saranno ovviamente delle new entry che serviranno a rendere la trama ancora più accattivante e ricca di intrighi e colpi di scena.