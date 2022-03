L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato fino al prossimo 29 aprile e gli episodi che andranno in onda in prima visione assoluta su Rai 1 potrebbero riservare un bel po' di colpi di scena.

Uno di questi potrebbe avere a che fare con il ritorno in scena di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti la quale potrebbe essere l'unica in grado di tenere a bada le mire espansionistiche di Dante Romagnoli e quindi salvare suo marito dal fallimento. Tuttavia questo possibile ritorno di Marta potrebbe essere foriero anche di clamorose novità che non passerebbero inosservate.

Marta potrebbe salvare Vittorio nel finale de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, Vittorio Conti si ritroverà a dover fronteggiare la spietatezza di Dante Romagnoli. L'imprenditore non avrà alcuna intenzione di mollare la presa e quindi proverà ancora una volta a tentare la scalata per arrivare alla piena gestione del Paradiso delle signore.

Dopo aver sottratto le quote a Umberto, Dante si concentrerà su Vittorio Conti, provando in tutti i modi a screditare il suo lavoro e a fare in modo che vada incontro al "fallimento". Una situazione che potrebbe mettersi davvero male per Vittorio Conti al punto che, in questo finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore 6, l'unica persona in grado di salvarlo potrebbe essere Marta.

La moglie di Vittorio potrebbe così rimettere piede in città dopo un lungo periodo di assenza, durante il quale molte cose potrebbero essere cambiate nella sua vita.

Marta potrebbe essere guarita dall'infertilità

Marta, infatti, per sua scelta ha deciso di trasferirsi stabilmente in America, dove ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo, lontana dagli affetti più cari compreso il suo stesso Vittorio, che le aveva chiesto di non andare via e di restare con lui a gestire il Paradiso delle signore.

Marta, però, ha scelto di fare di testa sua e, in tutti questi mesi in cui ha fatto perdere le sue tracce, potrebbe aver cambiato radicalmente vita. Non si esclude, infatti, che complice il soggiorno in America, la donna possa essersi sottoposta a delle cure mediche specifiche per risolvere il problema dell'infertilità, che ha segnato profondamente la sua vita e il suo matrimonio con Conti.

Nuovo fidanzato per Marta e addio Vittorio nel finale de Il paradiso delle signore 6?

In queste ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, Marta potrebbe sì salvare suo marito dalla vendetta di Dante ma, al tempo stesso, potrebbe metterlo al corrente di una serie di novità che potrebbero rivelarsi difficili da digerire.

Marta, infatti, potrebbe svelare di essere guarita dall'infertilità ma al tempo stesso, anche di avere un nuovo compagno. Del resto, è quasi un anno che la donna si tiene distante da Vittorio Conti e non si esclude che in America si sia ricreata una nuova vita, lasciandosi alle spalle definitivamente il matrimonio con suo marito.