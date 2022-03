Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Doc-nelle tue mani, nella settima puntata della seconda stagione, in onda giovedì 10 marzo in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il percorso come primario del protagonista Andrea Fanti, interpretato dall'attore Luca Argentero, si farà sempre più in salita, in quanto verrà fuori un segreto che lo metterà a dura prova. Entrando nello specifico della vicenda, sia Riccardo Bonvegna che Cecilia Tedeschi scopriranno questo segreto che riguarda Doc e che probabilmente comprometterà la sua corsa al primariato.

Riccardo scoprirà il segreto di Doc e vivrà una crisi profonda

Nella settima puntata che andrà in onda giovedì 10 marzo, i medici dell'ospedale Ambrosiano si prenderanno cura di un ragazzo sordocieco. In particolare, l'equipe medica cercherà di capire il modo migliore per aiutare il ragazzo, nonostante la situazione clinica sia molto complessa.

Nel mentre, Cecilia Tedeschi farà una proposta a Doc del tutto inaspettata che non farà altro che spiazzare tutti, ma soprattutto ci saranno delle ripercussioni anche su Agnese e Giulia. Infatti, queste ultime a causa della Tedeschi saranno in presa alla gelosia.

Intanto, anche Riccardo Bonvegna vivrà un momento alquanto difficile, perché dovrà fare i conti con un segreto su Doc che gli avrà raccontato Carolina.

Proprio questo segreto, porterà il medico ad attraversare una crisi profonda. Nel frattempo, Gabriel farà una proposta ad Elisa che la spiazzerà totalmente e la metterà in seria difficoltà.

Giulia si ritroverà a dover affrontare i suoi scheletri nell'armadio con sua madre

Poco dopo, la dottoressa Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, si ritroverà a dover affrontare alcuni scheletri nell'armadio che nel tempo non hanno fatto altro che compromettere il rapporto con sua madre.

In particolare, il compagno della madre di Giulia verrà ricoverato all'ospedale Ambrosiano, ma per i medici sarà molto difficile capire quale siano le cause del malessere dell'uomo.

Nel frattempo, Andrea Fanti sarà vicinissimo a diventare nuovamente il primario del reparto di Medicina interna. Infatti, tutti gli sforzi del protagonista saranno finalmente ripagati, ma poi Cecilia scoprirà il suo segreto e questo potrebbe compromettere seriamente Doc e la sua corsa al primariato.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della prossima puntata per scoprire come andrà a finire tra Giulia Giordano e sua madre, ma soprattutto avremo modo di capire cosa farà Cecilia Tedeschi dopo aver scoperto il segreto di Andrea Fanti riguardo l'internista Lorenzo Lazzarini.