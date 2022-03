Nella serata di giovedì 17 marzo andranno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Per il finale di stagione sono previste due puntate ricche di novità e colpi di scena. Andrea sarà quasi tornato a essere un primario del Policlinico Ambrosiano, ma si troverà di fronte a un imprevisto. Infatti, le anticipazioni rivelano che tutti i medici verranno contagiati da un batterio. A quel punto, Fanti proporrà una soluzione drastica e Giulia dovrà decidere se fidarsi di lui. Nel frattempo, Agnese e Cecilia dovranno decidere se mettere da parte le loro divergenze per aiutare Andrea.

Doc-Nelle tue mani, anticipazioni 17/3: un batterio contagia tutti i dottori del Policlinico Ambrosiano

Nel finale della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, i dottori del Policlinico Ambrosiano avranno un'emergenza da risolvere, che li vedrà coinvolti direttamente. Le indiscrezioni trapelate in rete, infatti, rivelano che nell'ospedale milanese arriverà un batterio multiresistente, che darà del filo da torcere ai protagonisti della fiction. A tal proposito, tutti i medici verranno contagiati e, pertanto, lo staff di Andrea Fanti si troverà a dovere gestire una situazione pericolosa e per loro ci sarà una lotta contro il tempo per fermare il batterio.

Doc-Nelle tue mani, puntate 17/3: Andrea ha una soluzione drastica e Giulia non sa se fidarsi di lui

A quel punto, per fronteggiare l'emergenza e per non perdere tempo, Andrea proverà a salvare il suo staff e i colleghi del Policlinico Ambrosiano. Il dottor Fanti, infatti, avrà un'idea, ma la soluzione che proporrà sarà drastica e rischiosa.

Nel frattempo, dopo avere sentito la proposta del suo collega, Giulia si troverà di fronte a un bivio e dovrà decidere se appoggiare il suo ex fidanzato nella sua scelta e affrontare le conseguenze che potrebbero esserci. Le anticipazioni delle puntate di Doc-Nelle tue mani del 17 marzo, però, non rivelano se la dottoressa Giordano ostacolerà Andrea o se sarà favorevole a mettere in atto la sua soluzione.

Doc-Nelle tue mani, episodi del 17/3: Agnese e Cecilia potrebbero collaborare per aiutare Andrea

Nel frattempo, Andrea sarà quasi primario e, per riuscire nel suo intento di tornare a svolgere il suo vecchio impiego, potrebbe avere bisogno di Cecilia e Agnese. Infatti, Tedeschi e Tiberi si troveranno di fronte a una decisione da prendere e dovranno scegliere se mettere da parte le loro divergenze per aiutare il dottor Fanti. Inoltre, nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo nella serata di giovedì 17 marzo, la mamma di Carolina indagherà sull'operato di Caruso. Non resta che attendere le prossime puntate di Doc-Nelle tue mani, per scoprire come terminerà la seconda stagione della fiction di Rai 1.