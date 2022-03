Domenica 6 marzo, su Rai 1, è stata trasmessa una nuova puntata di Domenica In. Il primo blocco è stato dedicato da Mara Venier allo scoppio della guerra in Ucraina. Tra un collegamento e l'altro, è saltata l'intervista di Serena Autieri. L'attrice campana ha commentato con sarcasmo il cambio di programma in corso d'opera.

L’accaduto

La padrona di casa ha aperto Domenica In, con un collegamento con la direttrice del Tg1 Monica Maggioni. In studio, era presente Alberto Matano. Per aggiornare i telespettatori sulla guerra in atto in Ucraina, la prima parte si è dilungata.

Di conseguenza, è stata cambiata la scaletta e alcuni spazi dedicati agli ospiti sono stati ridotti.

Per la puntata di domenica 6 marzo era prevista un’intervista a Serena Autieri. L'attrice campana era stata chiamata per parlare della sua vita privata e del suo ultimo tour in programma nei teatri d'Italia.

La reazione di Autieri

Arrivata a Domenica In, Serena Autieri non era stata messa al corrente del cambio di programma. Anziché trovare le sedute al centro dello studio, l'attrice si è trovata subito l'asta per cantare. A quel punto l'ospite del salotto domenicale di Rai 1 ha commentato con sarcasmo: “Ah andiamo subito così?” Poi, Autieri ha aggiunto: “Senti ma per fare un’intervista con te devo venire alle 2 mi sa, cioè quando inizi…”

Anziché glissare, Mara Venier ha prontamente replicato: “Sai, parliamo della guerra”.

La padrona di casa ha ammesso di avere cambiato la scaletta di Domenica In in corso d'opera, perché le notizie che arrivavano dal fronte meritavano più spazio di quello che era stato previsto inizialmente. La stessa conduttrice veneta si è domandata come fosse proseguita Domenica In, visto che gli ospiti erano molti ma il tempo era risicato.

Prima di dare spazio a Serena Autieri, Venier ha sottolineato che l'importante era promuovere il nuovo tour teatrale. In risposta l'attrice campana ha chiosato: "Assolutamente". Poi, si è esibita sulle note di Rugantino.

Il commento dei telespettatori

Il "siparietto" tra Mara Venier e Serena Autieri non è passato inosservato ai telespettatori di Domenica In.

Su Twitter, molti utenti hanno commentato l'accaduto con tono ironico. Secondo un telespettatore, Serena Autieri potrebbe essere finita nella "black list" di Mara Venier. Un altro utente ha rinnovato la sua antipatia nei confronti dell'attrice campana. A tal proposito ha fatto notare che spesso Serena vuole essere sempre presente sul piccolo schermo, ma il suo programma va malissimo - parere strettamente personale del telespettatore.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Autieri, spiegando che almeno doveva essere messa al corrente del cambio scaletta.