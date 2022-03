L’ennesima vittima innocente nella guerra in Ucraina è Kirill, un bimbo di soli 18 mesi. Il piccolo nelle scorse ore è stato ferito gravemente durante i bombardamenti dei russi alla città di Mariupol. La disperata corsa in ospedale della madre Marina insieme al compagno Fedor per tentare di salvargli la vita, immortalata dai fotografi dell’agenzia internazionale Associated Press, si è rivelata inutile. Infatti i medici non hanno potuto fare nulla per il bimbo, una volta esaminate le sue condizioni di salute alla luce dei telefoni cellulari, dato che la struttura sanitaria è ormai priva di elettricità e riscaldamento.

La situazione nell’ospedale in cui è deceduto il bimbo

I giornalisti hanno raccontato la situazione dell’ospedale di Mariupol, in cui si continua a cercare di salvare vite umane anche sotto i bombardamenti. Il dottor Evgeniy Dubrov ha spiegato come in molti ormai lavorino ininterrottamente da più di una settimana.

Sono tante le scene drammatiche che si ripetono quotidianamente, raccontate dai cronisti: un padre che piange il figlio, ucciso a 16 anni mentre giocava a pallone, una donna ancora sotto shock che si aggira tremando per i corridoi con la mano ferita, un uomo col volto nascosto da alcune bende insanguinate. Solo pochi giorni prima del decesso del bimbo di 18 mesi, una scena simile si era ripetuta per una piccola di sei anni, arrivata in ambulanza con la madre disperata: anche per lei non c’era stato nulla da fare.

La situazione della città di Mariupol

La situazione è particolarmente drammatica a Mariupol, dove è deceduto il bimbo di 18 mesi.

Era stato negoziato un cessate il fuoco temporaneo per consentire alla popolazione inerme di lasciare la città. Tuttavia durante la giornata di sabato 5 marzo è stato impossibile utilizzare i corridoi umanitari, per via dei continui bombardamenti nelle aree riservate alla fuga dei civili, che quindi non hanno potuto allontanarsi da Mariupol.

Le parole di Di Maio

"Un'altra famiglia distrutta, un altro essere umano strappato alla vita. A distruzione e morte si aggiunge altra distruzione e altra morte". Lo scrive il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, su Facebook postando una foto del bambino e dei genitori in ospedale, esprimendo così il proprio cordoglio.

"Guardare certe immagini fa male, ma girarsi dall'altra parte non è la risposta. Questa guerra va fermata subito: stop alle bombe, è la cosa più urgente adesso. Sono giornate drammatiche, al fianco del popolo ucraino", conclude il titolare della Farnesina.