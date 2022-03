Domenica 13 marzo, su Rai 1, è stata trasmessa una nuova puntata di Domenica In. Tra gli ospiti del contenitore domenicale, è arrivata Amanda Lear. Durante l’intervista l’attrice è stata protagonista di uno scivolone. Mara Venier dopo essere stata informata, si è immediatamente dissociata.

L’accaduto

Amanda Lear si è raccontata a 360 gradi nel salotto di Domenica In. L’attrice ha parlato dei suoi amori, della carriera professionale e dei nuovi progetti di lavoro. Prima di concludere, la padrona di casa ha chiesto alla sua ospite cosa pensasse del film riguardante la sua biografia.

A quel punto Lear è stata protagonista di uno scivolone: “La protagonista non è mi piaciuta, sembrava una m… ucraina”.

La reazione della ‘zia Mara’

Immediatamente in studio è scoppiata la polemica. Per questo motivo l'ospite ha chiesto scusa per la frase infelice pronunciata. Mara Venier ha preso in mano la situazione: “Voglio precisare una cosa. Se avessi capito avrei preso subito le distanze”.

Prima di archiviare la polemica, Mara Venier si è domandata come potesse uscire da una situazione del genere. In un secondo momento la stessa conduttrice di Domenica In ha lanciato una sorta di appello: “Non è il momento per fare polemiche inutili”. La "zia Mara" ha lasciato intendere che vista la situazione in Ucraina, non era il momento di mettere altra benzina sul fuoco.

Prima di passare all'intervista di Riccardo Cocciante, Mara Venier ha fatto un'altra precisazione sull'ospite appena congedata: “Se n’é uscita, così, in maniera istintiva, lo sapete com’è fatta Amanda Lear”. Come spiegato dalla conduttrice di Domenica In, l’attrice e cantante ha basato tutta la sua carriera sull'ironia. Nonostante tutto, Venier ha ammonito nuovamente la frase infelice pronunciata dalla sua ospite.

Poi, la presentatrice ha tagliato corto sull’accaduto: “Io non ho sentito, chiudiamo qua”.

Il commento di alcuni telespettatori

Su Twitter, l’episodio non è passato inosservato. L’opinione pubblica si è spaccata sulla gaffe di Amanda Lear. Secondo alcuni utenti, è solo una questione di ipocrisia: Mara Venier lontano dalle telecamere avrebbe riso.

Un altro utente invece, ha fatto sapere che alcuni non riescono a vivere lontano dagli stereotipi. Un telespettatore ha tirato in ballo altre frasi infelici pronunciate da altri conduttori su altre reti.

Infine, un utente ha ironizzato sulla vicenda consigliando alla conduttrice di comprare un apparecchio acustico visto che che non è riuscita a sentire la frase infelice di Amanda Lear.