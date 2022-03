Giovedì 31 marzo sarà trasmessa su Rai 1 la prima puntata della Serie TV italiana "Don Matteo". Questa tredicesima stagione vedrà il ritorno nel cast di Flavio Insinna, il capitano Anceschi diventato nel frattempo colonnello.

In base alle trame del primo episodio, a Spoleto andranno avanti i preparativi per celebrare i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo, che saranno rovinati dal ritrovamento di un corpo senza vita, che si scoprirà essere una persona vicina al parroco. Inoltre il PM Nardi ribadirà a Cecchini di amare Anna, ma che lei non ricambia.

Trame 'Don Matteo': Spoleto celebra i 40 anni di sacerdozio

Il 31 marzo andrà in onda su Rai 1 alle ore 21:25 la prima puntata della tredicesima stagione della fiction tv "Don Matteo".

In totale sono previsti 10 nuovi appuntamenti e sarà l'ultima occasione in cui Terence Hill vestirà i panni del prete detective, in quanto - come indicato in queste settimane - presto sarà sostituito da Don Massimo (Raoul Bova). Altri protagonisti attesi della serie sono Nino Cecchini, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico che interpretano rispettivamente il maresciallo Cecchini, capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi.

In base alle trame del primo episodio dal titolo "Il giorno perfetto", la città di Spoleto sarà addobbata a festa in quanto sono in via di ultimazione i festeggiamenti per i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo.

Il Maresciallo Cecchini, da sempre grande amico del prete, sarà in prima linea per preparare tutto al meglio. Insieme a lui ci saranno pure il Pm Nardi e il capitano Olivieri. Questi ultimi dopo tanti problemi si troveranno molto vicini e in apparenza molto più che semplici amici.

Anticipazioni televisive 'Don Matteo': Sergio esce di prigione

Secondo le anticipazioni televisive della prima puntata, Sergio, che alla fine della dodicesima stagione si era dichiarato amore reciproco con Anna, avrà finito di scontare la propria pena e pertanto uscirà di prigione. Ad offuscare il clima di festa a Spoleto ci sarà il ritrovamento di un corpo senza vita, che in seguito si apprenderà essere una persona vicina a Don Matteo.

Inoltre un altro gradito ritorno sarà rappresentato dal colonnello Anceschi, che però si troverà solo in compagnia della figlia Valentina. La moglie Laura, che era interpretata dall'attrice Milena Miconi, è deceduta nel corso degli anni.

In tutto questo, in base al trailer del primo episodio, si vedrà un dialogo tra Nardi e Cecchini, nel corso del quale il PM manifesterà al maresciallo la sua delusione perchè Anna lo considera ormai solo un amico. Il capitano sembrerà in apparenza geloso e gli farà notare che lui ha baciato Valentina, ma l'uomo le risponderà che quello non era un vero bacio.

Infine il maresciallo Cecchini confiderà a Don Matteo di essere felice perchè ha avuto un amico leale e sincero come lui e il parroco gli farà notare una certa perplessità per questa frase.