Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. Le anticipazioni relative alle puntate che saranno trasmesse dal 4 all'8 aprile preannunciano nuovi colpi di scena.

La piccola Serena Conti giungerà a Milano per trascorrere del tempo con la madre e noterà che quest'ultima ha instaurato una certa sintonia con Dante. Pertanto chiederà spiegazioni alla madre riguardo la natura del rapporto che intercorre fra lei e Romagnoli.

Vittorio, intanto, nonostante il nervosismo degli ultimi tempi, cercherà di passare più tempo possibile con la nipote.

Romagnoli cercherà di attirare l'interesse della bambina, in modo da apparirle simpatico, quindi proporrà a Beatrice e Serena di trascorrere una giornata insieme. La piccola Conti, inizialmente, rifiuterà per non trascurare il suo amato zio, salvo poi lasciarsi trasportare dall'entusiasmo e dalle buone maniere del nuovo "amico" di sia sua madre.

Il Paradiso, spoiler 4-8 aprile: Serena chiede spiegazioni alla madre

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 4 all'8 aprile, la piccola Serena Conti giungerà nella città meneghina per far visita alla madre. La bambina, nonostante la sua tenera età, capirà che c'è qualcosa fra la madre e Dante.

Per questo chiederà esplicitamente alla donna se ha una relazione con il nuovo socio di suo zio.

Vittorio, invece, contento per la presenza della nipote, deciderà di dedicarsi a lei, mettendo da parte le ansie degli ultimi tempi.

Il Paradiso, episodi sino all'8 aprile: Romagnoli vuole attirare l'attenzione di Serena

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso che saranno trasmessi fino all'8 aprile preannunciano che Dante penserà che sia giunto il momento di socializzare con la figlia della sua nuova fiamma.

Difatti proporrà a Beatrice e Serena di organizzare un pranzo all'aria aperta. Tuttavia la piccola Conti rifiuterà la proposta di Dante, poiché preferisce trascorrere il suo tempo con lo zio Vittorio. Dante, però, non demorderà e farà in modo di attirare la simpatia della ragazzina.

Puntate 4-8 aprile: Conti si infuria con Dante

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso che andranno in onda dall'4 all'8 aprile svelano che Romagnoli coinvolgerà la piccola Conti in un progetto legato al grande magazzino. L'uomo, infatti, farà disegnare alla bambina dei carta-modelli per le bambole da allegare all'uscita del successivo numero della rivista. Nel momento in cui Vittorio apprenderà questa notizia, non sarà affatto contento di non essere stato interpellato.

Come se non bastasse Serena deciderà di sacrificare parte del suo tempo per trascorrerlo con Dante e Beatrice: la reazione di Conti sarà tutt'altro che positiva.