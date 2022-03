Don Matteo 13 sta per tornare in onda su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della fortunata fiction con protagonista Terence Hill, rivelano che la serie tornerà in onda di giovedì sera, prendendo il posto di Doc 2 - Nelle tue mani, che ha chiuso i battenti (con ascolti record).

La prima puntata di questa tredicesima stagione si preannuncia già attesissima dai fan e ricca di colpi di scena, a partire dal ritorno del capitano Anceschi, interpretato dall'attore e conduttore tv Flavio Insinna.

Anticipazioni prima puntata Don Matteo 13: ecco quando debutterà su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla messa in onda di Don Matteo 13 rivelano che la prima puntata di questa nuova stagione andrà in onda giovedì 31 marzo.

La fiction occuperà la prima serata della rete ammiraglia Rai per i mesi di aprile e maggio, con un nuovo ciclo di episodi che si preannunciano scoppiettanti e che saranno incentrati anche sull'uscita di scena di Terence Hill.

Il primo vero colpo di scena di questa tredicesima stagione, infatti, avrà a che fare con l'addio di Don Matteo che dalla quarta puntata in poi, sparirà dal cast per lasciare spazio alla new entry Raoul Bova, il quale vestirà i panni del nuovo prete, Don Massimo.

Ritorna Anceschi ma sua moglie è morta: anticipazioni Don Matteo 13 prima puntata

Intanto, le anticipazioni di questa prima puntata, in onda giovedì 31 marzo, che trapelano dal promo che in questi giorni sta andando in onda su Rai 1, rivelano che ci sarà il ritorno in scena di uno dei personaggi più amati dal pubblico della Serie TV.

Trattasi del capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, il quale ad un certo punto della sua vita aveva scelto di trasferirsi a Gubbio assieme a sua moglie Laura, all'epoca sindaco della città.

In questa tredicesima stagione della fiction, il capitano Anceschi tornerà a mettere piede a Spoleto assieme a sua figlia ma, al suo fianco non ci sarà la moglie Laura, interpretata dall'attrice Milena Miconi.

Cecchini protegge il prete da un colpo di pistola: anticipazioni prima puntata

Le anticipazioni di questa prima puntata della fiction, infatti, rivelano che Anceschi è rimasto vedovo: sua moglie è morta in circostanze tragiche lasciando l'uomo da solo. Tuttavia, l'uomo ritornerà in città e potrà contare sul sostegno di diversi amici.

Intanto, la scelta della morte di Laura non aveva fatto fare i "salti di gioia" all'attrice Milena Miconi, che non perse occasione per polemizzare contro questa scelta.

E poi ancora, sempre dal promo della prima puntata di Don Matteo 13, c'è una scena in cui il maresciallo Cecchini proteggerà il prete interpretato da Terence Hill da un colpo di pistola, che potrebbe rivelarsi fatale per la sua vita.