C'è grande attesa per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo. Nella serata di giovedì 31 marzo, infatti, inizierà la tredicesima stagione della fiction Rai di successo, composta da dieci episodi. Nel secondo appuntamento, che verrà trasmesso in televisione in prima serata il 7 aprile, ci saranno importanti novità per i protagonisti. A tal proposito, le anticipazioni della puntata rivelano che Valentina Anceschi e Marco Nardi si avvicineranno, mentre Don Matteo sarà alle prese con Federico, un ragazzo scorbutico. Come di consueto, nell'episodio verrà trattato anche un giallo e, nella seconda puntata, verrà ucciso un avvocato.

Don Matteo, trama 7 aprile: Marco Nardi e Valentina Anceschi vanno d'accordo

Il secondo episodio di Don Matteo, che verrà trasmesso sul piccolo schermo giovedì 7 aprile, si intitolerà: "Amore e rabbia". Le indiscrezioni trapelate rivelano che Marco Nardi si avvicinerà a Valentina Anceschi. La figlia di Flavio, infatti, è tornata a Spoleto con suo padre e la permanenza nella città umbra sembrerebbe andare bene per la ragazza. A tal proposito, archiviata la sua storia d'amore con Anna, Marco inizierà a conoscere meglio la giovane Anceschi e, inoltre, Valentina sembrerà andare d'accordo con Nardi. Le anticipazioni della puntata, però, non rivelano se fra la coppia scoppierà l'amore o se fra loro ci sarà soltanto un rapporto di amicizia.

Don Matteo, puntata 7 aprile: Federico è coinvolto in un omicidio

Come di consueto, ogni episodio di Don Matteo è caratterizzato da un giallo da risolvere. Nella puntata della fiction Rai del 7 aprile verrà trattato l'omicidio di un avvocato. Il prete di Spoleto, grazie al suo sesto senso e al riuscire a trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto, riuscirà ad aiutare i Carabinieri a risolvere il caso.

Questa volta, infatti, il parroco incontrerà, per puro caso, il giovane Federico, mentre sarà intento a fuggire dal luogo del delitto.

Don Matteo, episodio 7 aprile: il prete aiuta Federico

Lo spirito caritatevole del parroco di Spoleto, come al solito, uscirà fuori e il prete tenterà di aiutare Federico. Le anticipazioni della seconda puntata della tredicesima stagione della fiction non rivelano se il parroco porterà in canonica il giovane o che tipo di aiuto fornirà deciderà di dare al ragazzo.

L'unica cosa certa, al momento, è che Federico non sarà una persona semplice da gestire. A tal proposito, Don Matteo sarà alle prese con un giovane pieno di rabbia e scorbutico. Non resta che attendere la serata del 7 aprile, per scoprire qualcosa in più su quanto accadrà fra Valentina e Marco Nardi e chi avrà commesso l'omicidio dell'avvocato.