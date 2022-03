C'è grande attesa per il finale di stagione di Studio Battaglia. Nella serata di martedì 5 aprile, infatti, andranno in onda gli ultimi due episodi della fiction di Rai 1. Durante l'ultima puntata ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap. A tal proposito, Anna e Massimo andranno in trasferta e si lasceranno andare alla passione. Nel frattempo, all'udienza di separazione dei coniugi Parmegiani, Marina perderà contro sua figlia e, a quel punto, deciderà di vendere lo studio.

Studio Battaglia, anticipazioni 5 aprile: Anna e Massimo in intimità

Nelle puntate di Studio Battaglia andate in onda sul piccolo schermo, Anna e Massimo hanno raccontato qualche dettaglio relativo al loro rapporto. I due colleghi, infatti, oltre a lavorare insieme, hanno vissuto come coinquilini ai tempi dell'università. I due avvocati non sono stati soltanto amici in passato ma, in gioventù, si erano lasciati andare a una notte di passione. In base ai racconti di Battaglia e del suo ex, sembrerebbe che la coppia abbia avuto un flirt quando Anna era già legata a quello che sarebbe diventato suo marito. Nella serata di martedì 5 aprile ci sarà un colpo di scena, perchè i due colleghi andranno in trasferta per lavoro e vivranno momenti di intimità.

Al momento, non è chiaro se il marito di Battaglia verrà a sapere della tresca di sua moglie, consumata alle sue spalle.

Studio Battaglia, puntata 5 aprile: Anna vince contro Marina nella separazione dei Parmegiani

Nel frattempo, oltre alle vicende private dei protagonisti della fiction di Rai 1, negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo il 5 aprile ci sarà spazio per le vicende dei clienti dello Studio Battaglia e Zander & Associati.

A tal proposito, nel finale di stagione ci sarà l'udienza della separazione dei Parmegiani. La moglie del ricco signore è stata difesa da Anna, mentre il marito da Marina. Madre e figlia, pertanto, si troveranno a sfidarsi in tribunale e la giovane Battaglia avrà la meglio su sua madre.

Studio Battaglia, episodio 5 aprile: Marina vende lo studio legale

Inoltre, durante la puntata di martedì 5 aprile verranno trattate le vicende di una nuova separazione. Infatti, Anna dovrà seguire il caso di una coppia che vuole lasciarsi e Battaglia difenderà la donna. Nel frattempo, Marina prenderà una decisione inaspettata, perché deciderà di vendere lo studio legale. Al momento, non è chiaro come prenderanno la notizia Viola, Nina e Anna e se il ritorno di Giorgio c'entri qualcosa nella scelta della donna. Non resta che attendere il finale di stagione, per scoprire nel dettaglio cosa accadrà ai protagonisti della fiction.