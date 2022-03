'Il Paradiso delle Signore' continua ad appassionare milioni di spettatori nella fascia pomeridiana televisiva, proponendo storie emozionanti ed intriganti. Nella terza puntata settimanale della soap che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 30 marzo, Stefania negherà i suoi sentimenti nei confronti del nipote di Adelaide sebbene quest'ultimo dubiterà del comportamento e delle parole della giovane giornalista. Anche Irene si insospettirà della sua amica e cercherà di indagare per vederci chiaro in merito alla situazione che sta travolgendo Stefania.

In caffetteria, Marcello riuscirà ad avere un confronto con Salvatore e a chiarirsi dopo non essersi presentato sul posto di lavoro. Nel contempo, Dante e Fiorenza continueranno ad elaborare minuziosamente il loro piano per sabotare la lotteria del pesce d'aprile organizzata da Vittorio per il grande magazzino. Nel frattempo, a villa Guarnieri, Umberto regalerà a Flora dei costosi orecchini tenendo all'oscuro la sua compagna, nonché la contessa Adelaide di sant'Erasmo. Infine, Flavia aprirà il suo cuore a sua figlia confidandole che è stata lasciata dal marito e di essere sul lastrico.

Marco viene rifiutato da Stefania

Nella puntata numero 138 de 'Il Paradiso delle Signore', il nipote di Adelaide e Irene si insospettiranno per l'ambiguo comportamento di Stefania, dopo la scelta di licenziarsi dal Paradiso Market in qualità di giornalista.

Nello specifico, la venere vorrà vederci chiaro nell'atteggiamento della sua amica e si domanderà se queste circostanze possano essere dovute ai sentimenti di Stefania nei confronti di sant'Erasmo. Marco avrà lo stesso pensiero di Irene e affronterà la giovane Colombo, ma la ragazza negherà qualsiasi sentimento nei confronti del ragazzo di Gemma.

Dante e Fiorenza sabotano l'evento al paradiso

Nel terzo episodio settimanale della soap di Rai 1, Dante e Fiorenza raffineranno il loro diabolico piano per sabotare l'evento organizzato da Conti per le clienti del grande magazzino. Nel frattempo, Marcello deciderà di non presentarsi sul posto di lavoro in caffetteria, dopo essere stato deluso dal suo amico Salvatore.

Tuttavia, Barbieri e Amato riusciranno ad avere un confronto e a chiarirsi più tardi.

Flavia e Ludovica si trovano sul lastrico

Nella parte finale della centotrentottesima puntata de 'Il Paradiso delle Signore', Flavia tornerà a Milano, aprendo il suo cuore a Ludovica e confessandole di essere stata lasciata da suo marito Jean. Inoltre, le rivelerà che la loro situazione economica è drammatica. Infine, Umberto vorrà farsi perdonare dalla stilista e le regalerà dei costosi orecchini, all'oscuro di Adelaide.