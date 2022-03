Continua il botta e risposta tra Drusilla Gucci e Antonella Fiordelisi: motivo del 'contendere' tra le due è Francesco Chiofalo. Drusilla è fidanzata con l'attuale concorrente de La Pupa e il Secchione Show, mentre Antonella è la sua ex fidanzata, legata al personal trainer per due anni circa. Fiordelisi ha innescato la "guerra social" affermando che il nuovo ruolo televisivo di Francesco è perfetto visto che lui a suo vedere sarebbe fissato con l'aspetto fisico. L'affermazione non è andata giù a Gucci che ha intravisto nelle parole della sua controparte un problema con il passato.

Per tutta risposta Antonella ha preso in giro Drusilla che ha nuovamente controreplicato, in un girotondo che sembra senza fine.

Botta e risposta tra Drusilla e Antonella

Mentre Francesco è da una settimana all'interno della villa che ospita i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show, che vede al timone Barbara d'Urso, due donne litigano a causa sua. Antonella continua a lanciare frecciatine al suo ex, ma anche a Drusilla, attuale fidanzata di Chiofalo. Quest'ultima però non si è certo lasciata intimorire e ha replicato soprattutto all'ultima frecciata di Fiordelisi che l'ha presa in giro per il suo modo di parlare e per la sua cadenza.

Mantenendo il suo aplomb e la sua eleganza, Drusilla ancora una volta è tornata a difendere la sua persona e il suo rapporto con Francesco.

'È inutile parlare di me o cercare di provocarmi…', ha detto l'ex isolana. 'Mi suscita più pathos leggere la lista della spesa', ha proseguito poi sferrando il suo attacco. Tra le righe in maniera non troppo velata, Drusilla ha voluto distaccarsi da Antonella ma non è escluso che quest'ultima voglia tornare a dire la sua.

La storia d'amore di Francesco e Drusilla

Se Drusilla ha affermato di essere certa dell'amore che la lega a Francesco, al contempo non ha nascosto la sua grande gelosia. Chissà se Chiofalo saprà comportarsi in maniera adeguata con tutte le bellissime donne che si ritrovano a vivere con lui l'attuale esperienza televisiva che lo vede coinvolto.

Ma i sentimenti che legano la coppia sembrano davvero forti.

Drusilla e Francesco si sono conosciuti la scorsa estate durante un evento di lavoro e da lì in poi non si sono più separati. In pochi avrebbero scommesso sulla loro storia, visti i differenti background da cui i due provengono ma con i fatti entrambi hanno dimostrato che le differenze li hanno uniti sempre di più. Al momento la coppia non convive: lui abita a Roma, mentre lei ancora a Firenze con la sua famiglia; chissà che Chiofalo dopo la fine del programma non decida di fare un passo importante chiedendo a Drusilla di andare a convivere.