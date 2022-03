Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con una delle soap più seguite del momento: Il Paradiso delle Signore. In particolare, continuano gli avvincenti colpi di scena in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Nel prossimo episodio, in onda il 23 marzo su Rai 1 a partire dalle 15:55, l'attenzione torna a focalizzarsi su un'altra coppia in crisi: Anna e Salvatore. Da tempo, i due, progettano un futuro insieme, ma c'è sempre qualcosa che ostacola il loro amore. Infatti, non riescono ancora a trovare il giusto equilibrio. Inoltre, Flora, finalmente, decide di fare un passo molto importante mettendo da parte l'orgoglio.

Tempo di crisi a Il Paradiso delle Signore

Nel corso della prossima puntata de Il Paradiso delle Signore, sembra che due personaggi non riescano proprio a trovare un equilibrio tra quelli che sono i loro bisogni e la voglia di creare un futuro insieme. Si tratta proprio di Anna (Giulia Vecchio) e Salvatore (Emanuel Caserio). Da un lato c'è lei che non riesce proprio a far combaciare il suo amore con le necessità di sua figlia, la quale non vuole saperne di trasferirsi a Milano. Dall'altro lato c'è lui che ha in mente tantissimi progetti, perché desidera fortemente vivere insieme e creare un solido futuro con la sua fidanzata e la bimba.

Nel contempo, Ludovica (Giulia Arena) si ritrova incastrata in un pranzo di lavoro con Ferdinando e un altro collega, il quale scambia i due per una coppia.

Marcello (Pietro Masotti), dopo aver scoperto quanto accaduto, inizia a ingelosirsi particolarmente per la sua fidanzata.

Una confessione importante al Paradiso

Nel frattempo, Veronica (Valentina Bartolo) ha in mente un piano in grado di far riconciliare Ezio (Massimo Poggio) e sua figlia. Purtroppo, è consapevole del fatto che possa essere quasi impossibile riuscirci, poiché la giovane Venere sembra non essere assolutamente intenzionata a perdonare né la sua famiglia né, soprattutto, sua madre per il segreto che ha mantenuto per tutto questo tempo con lei.

Infine, sembra che finalmente Umberto (Roberto Farnesi) può avere la risposta che tanto aspettava sulla sua amica, la quale ha iniziato ad assumere un comportamento inspiegabilmente molto strano nei suoi confronti. Durante un confronto con lui, Flora (Lucrezia Massari) non riesce più a nascondere i suoi sentimenti. Pertanto, decide di confessargli di essersi innamorata di lui.

Dopo la notte passionale che hanno trascorso insieme, lei ha capito che stava iniziando a nutrire qualcosa per lui, pertanto aveva deciso di allontanarsi ed è diventata improvvisamente fredda e distaccata.