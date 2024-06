Le anticipazioni della serie tv La rosa della vendetta relativamente alla puntata in onda venerdì 28 giugno annunciano che Mert troverà il coraggio di rivelare alla moglie che in realtà non la ama. Gulendam così prometterà di aiutarlo a scappare. Intanto, Deva deciderà di restare con Gulcemal nonostante Ipek le chieda di andare via con lei.

Dopo un incidente, Guledam andrà dal fratello con Mert e in quest'occasione, Deva scoprirà che il fidanzato si è sposato ed aspetta un figlio.

Gulendam lascia Mert libero

Le anticipazioni della puntata del 28 giugno de La rosa della vendetta prende il via dalla scelta di Gulendam di aiutare Mert a scappare da tutti, perfino dal fratello.

Infatti, dopo che Mert le confesserà di non amarla, Gulendam offrirà il suo aiuto al marito purché sia presente con figlio che aspettano. Frattanto, Gulcemal deciderà di accontentare Deva e di portarla a fare visita al padre che si troverà ancora in ospedale. Inoltre, l'uomo le dirà che se non sarà lei stessa a voler restare con lui entro la sera successiva allora la lascerà andare.

Intanto Armagan si recherà in visita da Gulcemal chiedendo come mai conosce sua madre Zafer, ma lui non darà risposta. Tuttavia chiederà al ragazzo di poterlo incontrare sempre in riva al lago per instaurare un rapporto di 'fraterna' amicizia. Amargan, però, continuerà a cercare tra gli oggetti del passato della madre per saperne qualcosa di più, fino a quando non troverà delle vecchie foto che ritraggono Zafer con due bambini sconosciuti.

Deva decide di restare con Gulcemal

Ipek e Zafer si presenteranno presso la casa di Gulcemal durante una cena con alcuni soci italiani, In quell'occasione, Ipek chiederà alla sorella di andare via con lei, ma stupendo tutti Deva affermerà di voler restare di sua volontà con Gulcemal. Così Ipek e Zafer andranno via da sole.

Poco dopo, Gulendam e Mert si presenteranno a casa di Gulcemal.

Quest'ultimo apprenderà che la sorella ha avuto un incidente e se la prenderà con il cognato affermando che non è stato capace di prendersi cura né della moglie né del figlio che aspetta. Deva così scoprirà che il suo fidanzato ha sposato un'altra donna e da lei aspetta anche un figlio. Sopraffatta dalla situazione, Deva avrà uno svenimento.

Al suo risveglio, Gulcemal le racconterà della sua difficile infanzia.

La storia di Zafer e dei suoi figli

I segreti di Zafer stanno per venire a galla? In passato la donna aveva deciso di abbandonare i figli Gulcemal e Gulendam per seguire il suo nuovo amore, una scelta che entrambi non le hanno mai perdonato. La vita di Zafer è andata avanti e dal nuovo compagno, ucciso proprio da Gulcemal, ha avuto un figlio cioè Amargan.

Amargan, curioso di scoprire cosa lega la madre a Gulcemal farà delle ricerche fino ad arrivare ad una foto che ritrae Zafer con due bambini piccoli. La serie è quindi giunta as un punto di svolta: non è ancora noto se arriverà la confessione della donna o se Amargan arriverà alla verità per vie differenti.