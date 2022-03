Elena Morali è una nuova concorrente de La Pupa e il Secchione Show: la 31enne fa coppia con Aristide Malnati, dopo il ritiro di Flavia Vento. Mentre su Italia 1 andava in onda una nuova puntata dello show condotto da Barbara D'Urso, su Instagram Luigi Favoloso (fidanzato di Elena) ha lasciato intendere di essere in disaccordo con la compagna.

L'accaduto

Elena Morali è tornata vestire i panni di "Pupa" a La Pupa e il Secchione Show. La 31enne di Bergamo aveva già ricoperto quel ruolo. Mentre la partner di gioco di Aristide Malnati si sottoponeva ai vari quiz, Luigi Favoloso, su Instagram, ha scritto: "Non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati".

Poi, l'imprenditore campano ha concluso con testuali parole: "A volte è sufficiente rispettarle". Il compagno di Elena Morali potrebbe essere in disaccordo con la nuova esperienza di lavoro della 31enne bergamasca.

Perché Morali è tornata nello show condotto da Barbara d'Urso? La scorsa settimana Flavia Vento ha abbandonato la villa romana dove si trovavano i concorrenti. La showgirl romana intervenuta in collegamento a inizio puntata ha spiegato che i suoi cani non c'entrano nulla con l'addio al programma. Flavia Vento ha confidato alla conduttrice che c'è stato un episodio gravissimo del quale non si sente di parlarne per il momento.

Luigi Favoloso non ha seguito l'esordio della compagna in tv

Martedì 29 marzo, su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione in cui ha fatto il suo esordio Elena Morali. Tuttavia, il suo compagno non è rimasto a casa a seguire la puntata.

Luigi Favoloso, in una serie di stories su Instagram, ha fatto vedere di essere andato a cena con amici.

Tra i presenti alla cena c'erano anche Massimo Boldi e Mercedesz Henger.

Elena e Luigi: coppia nata dietro le quinte dei programmi 'dursiani'

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono conosciuti dietro le quinte dei programmi condotti da Barbara d'Urso. La coppia ha intrapreso una relazione nel 2020 ed è anche convolata a nozze a Zanzibar.

Attualmente i due convivono a Milano. Tra Luigi e Elena non sono mancati momenti di tensione in passato: entrambi avevano deciso di interrompere la relazione, ma dopo un chiarimento - avvenuto a Live Non è la d'Urso - la coppia era riuscita a trovare un punto d'incontro. Nel tempo libero Elena e Luigi si concedono moltissimi viaggi in giro per il mondo: l'ultimo viaggio della coppia è stato in Messico.

Prima di incontrarsi, Elena aveva avuto una storia con il comico Marco Scintilla mentre Luigi è stato impegnato con Nina Moric.