Martedì 29 marzo, su Italia1, è andata in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Barbara D'Urso ha cominciato parlando del ritiro di Flavia Vento dal programma. In collegamento l'ex "Pupa" ha cercato di spiegare le motivazioni, ma Antonella Elia (giurata) ha ironizzato.

La stoccata della giudice

Dopo essere risultata negativa al coronavirus, Antonella Elia è riuscita ad essere presente fisicamente a La Pupa e il Secchione Show. La puntata di martedì 29 marzo, è cominciata con il ritiro di Flavia Vento. Barbara d'Urso ha mandato in onda una clip in cui ha mostrato il momento in cui la "Pupa" ha abbandonato la villa romana e il suo partner di gioco Aristide Malnati.

La nostra giuria commenta l'abbandono di Flavia Vento... ovviamente le reazioni sono fortissime. #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/1MZ7s5m01d — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 29, 2022

Mentre la showgirl romana cercava di spiegare i motivi dell'ennesimo ritiro, Antonella Elia ha ironizzato sull'accaduto: "Non dirmi che Flavia si è ritirata perché mi arrabbio". Poi, la giurata ha parlato di carriera finita per Flavia Vento: "Basta è una mancanza di rispetto verso tutti". Successivamente Elia ha sparato a zero sull'ex concorrente: "Poi non si lamenti che le mancano i soldi per dare da mangiare ai suoi adorati cani". A detta della 58enne di Torino, la showgirl non si può lamentare perché per l'ennesima volta le era stato offerto un lavoro e l'ha mollato.

Flavia 'minaccia' Antonella Elia

Dopo avere ricevuto la prima stoccata da Antonella Elia, Flavia Vento stava cercando di raccontare perché ha lasciato la villa romana. Nel vedere sul volto della giurata un sorriso, l'ex "Pupa" ha minacciato Elia di portarla in Tribunale: "Non ridere Antonella, ti denuncio". A quel punto Elia ha preso nuovamente la parola e ha puntato il dito contro Flavia.

La 58enne ha rivelato di avere accennato una risata, perché la situazione le è sembrata surreale. Inoltre, la diretta interessata ha confidato che quando le due erano al GFVip 4, la showgirl romana dopo essersi ritirata dal Reality Show le aveva chiesto come poter rientrare nella casa di Cinecittà. A tal proposito Antonella ha ironizzato: "Mo che inventi?

Che un extraterrestre è venuto nella villa e ti ha detto di scappare?"

Infine, la giurata ha sostenuto di non avere paura di essere denunciata dalla showgirl.

I motivi dell'abbandono

Parlando con Barbara d'Urso, Flavia Vento ha spiegato che i suoi cani stavolta non c'entrano nulla. La diretta interessata ha confidato che in villa è accaduta una cosa bruttissima, ma per il momento non si sente di renderla pubblica.

L'ex "Pupa" si è pentita del collegamento con La Pupa e il Secchione Show. Poi, Flavia Vento ha spiegato alla conduttrice cheil suo malessere era cominciato già la sera prima del suo ritiro. Dunque, Vento ha lasciato intendere che non c'entra nulla il fatto di aver dormito nello sgabuzzino.