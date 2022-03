Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Nel corso della puntata della soap del 23 marzo, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) ha in mente una sorpresa per Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena). Il cameriere, difatti, vorrebbe fare dapprima un giro nel paese con la fidanzata e, a seguito, una passeggiata e un picnic. La figlia di Flavia (Magdalena Grochowska) è voluta passare al Circolo per sistemare qualche faccenda, così da liberarsi per il partner. Il cameriere, al contempo, è parso nostalgico verso i picnic che organizzavano a Villa Brancia, dove i problemi non mancavano ma non c'erano intrusi a disturbarli.

Ludovica si è incontrata al Circolo con Luigi e Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco), i quali l'hanno invitata a un pranzo di lavoro al quale la ragazza intende presenziare, anche se ciò comporta dare buca a Marcello. Brancia junior, quindi, ha chiamato in Caffetteria ma il giovane Barbieri era già andato a ritirare la Lambretta. Marcello, furibondo con la fidanzata per aver preferito il lavoro a lui, si è rasserenato pian piano quando Ludovica gli ha dato l'invito al compleanno di una sua amica dove presenzieranno tutti i rampolli del capoluogo lombardo. La giovane Brancia vorrebbe andare all'evento con Barbieri al suo fianco e quest'ultimo non ha perso tempo per mettersi alla ricerca di un abito adatto all'occasione.

Flavia e Ferdinando sono le due mine vaganti della storia tra Ludovica e Marcello

Da quando Flavia Brancia Di Montalto è giunta a Milano non ha mai nascosto la sua opinione poco lusinghiera nei riguardi del fidanzato della figlia Ludovica, reputando Marcello poco adatto al ceto sociale della loro famiglia.

Agli occhi della signora Brancia, difatti, l'anima gemella di Ludovica è sempre parsa essere Ferdinando, ex armatore rimasto vedovo.

Di Torrebruna ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine al primo incontro, avvenuto al Circolo, con la figlia di Flavia. La collaborazione professionale legata alla cordata creata da Dante Romagnoli (Luca Bastianello) tra Ludovica e Ferdinando ha fatto sì, inoltre, che anche la ragazza s'interessasse sempre più all'ex armatore.

Ludovica, almeno sinora, non si è mai lasciata andare ad alcuna effusione nei riguardi dello stesso.

Ludovica e Marcello potrebbero convolare a nozze

La scelta di Ludovica di presenziare al compleanno dell'amica con al fianco Marcello potrebbe stravolgere totalmente gli equilibri della coppia, ultimamente sotto pressione per la vicinanza tra la ragazza e Di Torrebruna.

Barbieri, dal canto suo, vedrebbe finalmente crollare quel muro di convenzioni sociali che, sino a questo momento, gli hanno vietato di agire in totale libertà con la fidanzata, non dovendosi preoccupare di dicerie o pettegolezzi di sorta dei benpensanti.

A fronte di ciò, il cameriere potrebbe chiedere la mano di Ludovica e quest'ultima accettare entusiasta di diventare la signora Barbieri.