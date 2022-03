Come sta Fedez e quali sono le novità dopo l'annuncio della sua malattia che ha spiazzato i fan? È questa la domanda che si pongono i tantissimi sostenitori del cantante, marito di Chiara Ferragni.

Qualche giorno fa, era stato proprio Fedez sui social a rompere il silenzio e a svelare alle persone che lo seguono di doversi assentare per un po' di tempo, dopo aver scoperto di avere un problema di salute che per fortuna è stato preso in tempo.

E in queste ore, stando a quanto riportato dal quotidiano "Libero", il cantante sarebbe stato sottoposto ad un intervento presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

Le ultime novità su Fedez dopo l'annuncio della sua malattia che ha spiazzato i fan

Nel dettaglio, nei giorni scorsi Fedez ha realizzato una serie di stories sul suo profilo Instagram dove, in lacrime, svelava di aver scoperto di avere un problema di salute serio.

Il cantante, in quella occasione, ammise di non volersi sbilanciare oltre e di non volersi soffermare sui dettagli di questa malattia, aggiungendo che lo avrebbe fatto nel momento opportuno.

Successivamente, Fedez è sparito dai social fino a quando non ha pubblicato una nuova story in cui diceva che stava arrivando per lui un giorno molto importante e chiedeva "good vibes" alle tantissime persone che lo seguono sui social e che gli hanno sempre fatto sentire il loro amore.

L'indiscrezione su Fedez: il cantante sarebbe stato operato

Ad aggiungere dettagli su quello che starebbe accadendo in queste ore, ci ha pensato il quotidiano "Libero", il quale fa sapere che il cantante sarebbe stato sottoposto ad un intervento.

Risulterebbe, infatti, che Fedez sarebbe stato operato nella giornata di ieri 22 marzo, presso l'Ospedale San Raffaele di Milano.

Per questioni di privacy, però, non sarebbe stata resa nota la tipologia dell'intervento subita da Fedez ne tantomeno quale sarebbe l'esito di questa operazione alla quale si sarebbe sottoposto.

Il silenzio di Chiara Ferragni e i tantissimi fan fanno il tifo per Fedez

Anche da parte della famiglia di Fedez vige il silenzio assoluto.

Dopo l'annuncio della malattia, anche Chiara Ferragni, star dei social, è apparsa molto meno su Instagram.

In questi ultimi giorni, poi, la bella influencer sembra essere completamente sparita dal radar, probabilmente per dedicarsi completamente a suo marito.

Intanto, i numerosi fan del cantante continuano a fare il tifo per lui, lasciando messaggi pieni di affetto e solidarietà sui vari profili social, e augurandosi che possa guarire al più presto, sconfiggere la malattia e tornare alla sua vita di sempre, assieme a sua moglie e ai suoi amati bambini, vere e proprie "star" social.