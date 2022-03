Su Canale 5 ha debuttato Ultima Fermata il nuovo docu-reality prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura, narratrice "a bordo campo" delle varie storie che sono state raccontate.

La trasmissione, alla sua prima puntata, ha subito attirato un po' di critiche da parte di alcuni fan che hanno notato delle spiccate somiglianze con Temptation Island, l'altro format prodotto sempre da De Filippi, che anima le serate estive di milioni di spettatori su Canale 5.

E le polemiche non sono mancate neppure per quanto riguarda le storie raccontate, dato che in tanti hanno accusato i vari protagonisti di essere attori.

Debutta Ultima Fermata: la nuova 'creatura' di Maria De Filippi divide i fan

Nel dettaglio, il meccanismo di Ultima Fermata, nuovo show del mercoledì sera di Canale 5, ricorda molto quello di Temptation Island.

In questo caso ci sono anche delle coppie sposate, che si mettono in gioco per cercare di risolvere i dissidi che li attanagliano e che stanno mettendo a dura prova il loro rapporto.

La vera novità del programma, però, consiste nel fatto che in questo caso è coinvolta in maniera diretta anche la "terza persona" che ha messo in crisi la coppia. L'amante di turno, quindi, viene chiamato a prendere parte al programma e a confrontarsi con la persona interessata.

'Sono attori', polemica sulle coppie di Ultima Fermata

Sta di fatto che, dopo la prima puntata di Ultima Fermata, i fan social hanno mosso un po' di critiche sul web e qualcuno ha ipotizzato addirittura che le coppie protagoniste in realtà, siano degli attori.

"Queste coppie sono solo degli attori ben pagati", ha sbottato qualcuno sui social rimarcando il fatto che i vari protagonisti fossero un po' troppo "calati nella parte", al punto da far sembrare il programma quasi artefatto.

Insomma le critiche non sono mancate ma, a questo punto, bisognerà attendere la risposta definitiva del pubblico da casa per capire se questo programma possa essere considerato un successo dal punto di vista degli ascolti e quindi diventare un nuovo punto di forza della programmazione targata Maria De Filippi.

Il ritorno di Simona Ventura a Mediaset con Ultima Fermata

Promossa, invece, la conduzione di Simona Ventura: numerosi fan hanno apprezzato il ritorno della conduttrice di Chivasso su Canale 5, anche se si sarebbero aspettati una sua maggiore interazione con le coppie protagoniste di Ultima Fermata.

Ciò non è accaduto alla luce del fatto che, il racconto di Simona Ventura è stato aggiunto in post-produzione, quando ormai le riprese della trasmissione erano già terminate da qualche settimana, ma non si esclude che in vista di una seconda edizione, la conduttrice possa prendere in mano le redini dello show.