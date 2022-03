Flavia Vento non è più una concorrente de La Pupa e il Secchione Show. Tra i motivi che hanno portato la donna a dire addio al gioco, questa volta non c’entrano i cani. La showgirl romana, infatti, ha avuto un momento di sconforto perché doveva dormire in uno sgabuzzino con Aristide Malnati, il suo partner di gioco. Tramite un video pubblicato da Barbara D'Urso, su Twitter, viene mostrato il momento in cui la concorrente ha deciso di lasciare il programma.

Lo sfogo dell’ex ‘Pupa’

Nei giorni scorsi, Barbara d’Urso ha annunciato il ritorno di Flavia Vento da La Pupa e il Secchione Show.

Come spiegato dalla conduttrice, la showgirl è durata solamente otto giorni nella villa romana.

Al termine della puntata di martedì 22 marzo, la coppia formata da Vento-Malnati ha perso la prova Bagno di Cultura. Dunque, i due concorrenti avrebbero dovuto dormire nello sgabuzzino. Terminato il programma, la “Pupa” ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

Flavia via come il Vento anche da #LaPupaEilSecchioneShow 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 pic.twitter.com/nfu5uzRaw6 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) March 28, 2022

La diretta interessata ha avuto un gesto di stizza anche nei confronti di Aristide: “Io domani mattina me ne vado”. Flavia non avrebbe gradito il fatto di non dormire nel suo letto. Dopo avere chiesto al suo “compagno” di essere lasciata in pace, la concorrente ha avuto la possibilità di parlare con Barbara d’Urso.

A quel punto la showgirl romana è scoppiata in lacrime: “Amore mi viene da piangere, non sono portata per questo reality”.

Arriva la sostituta di Flavia Vento

Dopo l’uscita di scena Flavia Vento, Barbara d’Urso ha cercato di correre ai ripari. Dal momento che Aristide Malnati è ancora un concorrente de La Pupa e il Secchione Show, gli è stata trovata una nuova partner di gioco: si tratta di Elena Morali, che ha già partecipato alla seconda edizione del programma.

In principio, secondo alcune indiscrezioni, stava circolando il nome di Francesca Cipriani. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, però, avrebbe rifiutato la proposta.

Anticipazioni terza puntata

Nella puntata di martedì 29 marzo, Flavia Vento sarà presente in studio e molto probabilmente spiegherà i motivi dell’addio al programma.

Riguardo alle anticipazioni relative la terza puntata del Reality Show, Barbara d'Urso ha parlato di uno scontro al vetriolo tra Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo. A proposito di Onestini jr, la conduttrice ha inoltre rassicurato i telespettatori che il 25enne non abbandonerà il programma come Flavia Vento. Nei giorni scorsi si era parlato di un presunto addio per motivi di salute. Come spiegato dalla presentatrice, però il “Secchione” gode di ottima salute e nelle prossime puntate sarà uno dei protagonisti indiscussi de La Pupa e il Secchione Show: “Tranquilli, fidatevi di me”.