Ritorna l'appuntamento con Nero a metà 3. La fiction con protagonista Claudio Amendola torna in onda nel prime time di Rai 1 con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della fiction rivelano che i colpi di scena non mancheranno e, in questo nuovo capitolo, l'ispettore Carlo Guerreri, si ritroverà a dover fare i conti con le indagini legate al giallo della sparizione della sua ex moglie Clara.

Il ritorno di Nero a metà 3 con Claudio Amendola nel prime time di Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla programmazione di Nero a metà 3 rivelano che la fiction tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 4 aprile, in prime time su Rai 1.

Le nuove puntate previste dovranno vedersela contro L'Isola dei famosi 2022, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Nicola Savino e Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionisti.

In queste prime settimane di messa in onda di lunedì, l'Isola si è fermata ad una media di 3 milioni di spettatori con uno share che ha superato il 21%: numeri non di poco conto, che potrebbero mettere "in pericolo", il ritorno della serie tv con protagonista Claudio Amendola.

Anticipazioni nuove puntate Nero a metà 3: Claudio indaga sull'ex moglie Clara

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto auditel di questa terza stagione della fiction Rai, le anticipazioni legate alla trama della nuove puntate rivelano che Carlo Guerrieri si ritroverà a dover fare i conti con le indagini legate ad un caso che lo toccherà da vicino.

Con l'aiuto dell'agente Cinzia Repola e del sovraintendente Mario Muzo, l'ispettore Guerrieri si ritrova asd indagare su un caso che lo riguarda da vicino.

La sua ex moglie Clara, infatti, è scomparsa il giorno stesso dell'uscita dal carcere, dove ha scontato la pena per reati commessi in passato.

Il giallo di Clara al centro delle trame di Nero a metà 3

Le anticipazioni su Nero a metà 3, però, rivelano che tuttavia, Claudio non ha mai creduto fino in fondo al suo pentimento: ecco perché l'ispettore comincerà ad avere il sospetto che la sua ex moglie in realtà sia scappata.

Eppure sia Malik Soprani che la figlia di Carlo, Alba, avranno un0idea del tutto diversa: i due, infatti, sembrano essere convinti che la donna sia stata rapita e fanno di tutto per scoprire da chi e se davvero si trova in pericolo.

Ma quale sarà a questo punto la verità dei fatti su Clara? La donna ha fatto perdere le sue tracce così come sostiene Claudio, oppure si trova per davvero nelle mani di loschi individui? Lo scopriremo nel corso dei dodici episodi di questa terza stagione di Nero a metà 3, suddivisa in sei prime serate, a partire dal prossimo lunedì 4 aprile.