Francesco Chiofalo è uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione Show. In occasione della seconda puntata, in onda martedì 22 marzo su Italia 1, Barbara D'Urso ha deciso di fare una sorpresa al 33enne romano. In studio è arrivata la mamma del "Pupo" e ha parlato di come suo figlio è venuto a conoscenza di avere un tumore piuttosto aggressivo.

Le parole della donna

In studio è arrivata la mamma di Francesco Chiofalo. La donna ha spiegato che nel 2019 Francesco ha scoperto casualmente di avere un tumore maligno al cervello. Come raccontato dalla donna, il figlio ebbe un incidente e cadde.

Dal momento che aveva sbattuto la testa, al pronto soccorso i sanitari come da prassi decisero di fare una tac: "Gli dissero che c'era una grossa macchia nera". Da quel momento, è iniziata la "battaglia" di Francesco Chiofalo. La mamma del "Pupo" ha precisato che suo figlio non aveva alcun sintomo, quindi se non fosse mai caduto non avrebbe mai scoperto il tumore: "Avrebbe avuto qualche crisi epilettica che lo avrebbe portato a una semiparesi".

A tal proposito la donna ha affermato: "Una vita finita a 28 anni". Il racconto della signora è proseguito, spiegando che il figlio ha subito un intervento dalle 8 del mattino alle 21: "È andato benissimo". Nel prosieguo del racconto, la mamma di Francesco Chiofalo ha fatto sapere che è stata trovata un'altra macchia nera all'altezza delle adenoidi.

La donna ha precisato che il 33enne dovrà essere nuovamente operato, ma stavolta non è una cosa urgente. Nonostante tutto, Francesco è molto preoccupato.

Il 'Pupo' in lacrime

A quel punto Barbara d'Urso ha mandato in onda una clip riguardante il concorrente romano. Il "Pupo" in settimana ha avuto un momento di cedimento nella villa romana dove si svolge La Pupa e il Secchione Show.

Francesco ha spiegato di ridere e scherzare, ma di avere tanta paura di essere caduto in una recidiva del tumore: "Per me è un momento difficile". La conduttrice campana ha chiesto al concorrente se avesse voluto dire qualcosa alla mamma. Di conseguenza, il giovane in lacrime ha confidato: "Spero sia fiera di me". Il "Pupo" ha rivelato di non essere mai stato un "figlio perfetto", ma di avere sempre cercato di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti dalla donna.

In un secondo momento, il 33enne è stato chiamato in studio dove a gran sorpresa ha trovato la mamma. La donna ha rassicurato il figlio e lo ha invitato a non pensare a quello che accadrà fuori dal programma Mediaset: "Goditi questo periodo, stai calmo ok?" In seguito all'uscita della signora, Francesco Chiofalo ha ricevuto l'abbraccio di tutti i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show.