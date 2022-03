Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli dal 28 marzo al 1° aprile evidenziano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) rivelerà a Marco Di Sant'Erasmo che Gemma Zanatta è a conoscenza di tutto ciò accaduto durante la fuga. La figlia di Ezio Colombo (Massimo Poggio), inoltre, darà le dimissioni dal Paradiso Market e Irene Cipriani (Francesca Del Fa) sospetterà che nel licenziamento dell'amica c'entri in qualche modo Marco.

Tra quest'ultimo e Stefania, infine, ci sarà un momento dove i due si lasceranno travolgere dalla passione, mentre la giovane Colombo serberà ancora rancore a Gloria Moreau dopo aver scoperto che la capo commessa è sua madre.

I tentativi di riconciliazione fatti da Gloria verso la figlia Stefania

Gloria è la madre che Stefania ha sempre creduto deceduta. Segreto che ha tenuto banco per gran parte della stagione attuale de Il Paradiso delle Signore ma, da qualche episodio, è venuto alla luce agli occhi della diretta interessata.

La figlia di Ezio, difatti, ha intercettato una lettera di Moreau dalla quale si capiva che la capo commessa è il genitore che pensava morto sin da quando era una bambina.

Lo choc della scoperta ha fatto sì che la Venere costruisse un metaforico muro tra lei e la madre, forse perché troppo ferita dall'enormità di tale omissione oppure, semplicemente, per prendersi il tempo giusto per metabolizzare la verità.

Gloria, però, non è stata a guardare e ha tentato svariate volte di cercare un dialogo chiarificatore con Stefania.

Alcune volte gli scambi di vedute con la figlia sono stati repentini e distaccati, mentre altre volte Colombo junior si è totalmente rifiutata di dialogare.

Gloria potrebbe decidere di costituirsi alla polizia contro il parere di Ezio

Dal punto di vista di Gloria, tenere un segreto nel cuore per così tanti anni senza poterlo svelare a una delle persone più importanti della propria esistenza, appunto una figlia, non deve essere stato una passeggiata.

Dal momento, però, che il segreto in un modo o nell'altro è venuto fuori, Moreau si sarebbe potuta aspettare un atteggiamento gelido, almeno inizialmente, da parte di Stefania.

Freddezza e rancore che non stanno accennando a diminuire con l'incedere degli episodi della soap opera e che potrebbero far optare la capo commessa per una decisione inaspettata.

Gloria, difatti, potrebbe decidere di costituirsi alla polizia auto-denunciando il proprio cambio d'identità e il trasferimento in Francia avvenuto anni addietro. Scelta inaspettata e poco ponderata che difficilmente sarebbe caldeggiata da Ezio, il quale tenterebbe di dissuadere la moglie in ogni modo. Teresio potrebbe far notare a Moreau che, così facendo, vieterebbe a Stefania (quando la stessa si deciderà a perdonarla) per la seconda volta di avere una madre, in quanto la capo commessa finirebbe in galera.