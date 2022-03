Martedì 22 marzo, su Italia 1, è stata trasmessa la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show. Nel programma, Mila Suarez ha più volte stuzzicato il suo compagno d'avventura Mirko Gancitano (promesso sposo di Guenda Goria). Nel confronto con la futura sposa di Mirko, la modella marocchina ha lanciato una stoccata a Soleil Sorge (giudice del programma).

L'accaduto

Dopo la prima settimana di "convivenza" nella villa romana, i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show hanno cominciato a provare le prime simpatie e antipatie. Nel caso della coppia formata da Mila Suarez (Pupa) e Mirko Gancitano (Secchione) i due hanno vissuto momenti di alti e bassi.

La modella non ha nascosto di essere attratta dal compagno di gioco, tanto da stuzzicarlo in più occasioni. In uno dei promo dello show, la diretta interessata ha anche invitato la futura moglie di Gancitano a prendere una camomilla prima di vedere la puntata.

Il confronto e la frecciatina a Soleil

Durante la seconda puntata dello show condotto da Barbara D'Urso, Guenda Goria si è confrontata - in collegamento - con la "Pupa". Scendendo nel dettaglio, la futura sposa di Mirko ha sostenuto di fidarsi ciecamente del suo compagno. Inoltre, Guenda ha rivelato cosa serve per catturare l'attenzione di Gancitano.

Lo stesso Mirko ha spiegato di non avere mai mancato di rispetto alla fidanzata. Inoltre, il concorrente ha fatto sapere di essersi sentito in imbarazzo nel vedere Mila provocarlo.

A quel punto Suarez ha spiegato la sua posizione. La modella ha ammesso di avere solamente giocato con il "Secchione". Poi, per tranquillizzare Guenda Goria ha lanciato una frecciatina a Soleil Sorge: "Puoi tranquillizzarti, fa parte del gioco. Io non tocco gli uomini fidanzati o sposati..." Il riferimento è al triangolo amoroso tra Soleil, Alex Belli e Delia Duran nella casa del GFVip 6.

Il botta e risposta tra la giurata e la concorrente

Poco prima, Soleil Sorge e Mila Suarez erano già state protagoniste di un botta e risposta piccato. Scendendo nel dettaglio, la linfluencer italo-americana in qualità di giudice de La Pupa e il Secchione Show ha ammonito l'atteggiamento della modella: "Non è che ha fatto chissà cosa, ma è proprio il modo di lanciarsi così velocemente..." In risposta, la modella ha spiegato che anche Soleil ha fatto la stessa cosa in un altro Reality Show.

Sorge, però, non ha gradito la replica della "Pupa" e ha fatto notare a Mila di non paragonarsi a lei: "Tesoro, qua quella che giudica sono io". Mila Suarez ha ammesso di non avere gradito lo zero ricevuto dalla giurata, solamente per questioni non legate al programma: "Mi hai dato uno zero come giudizio, anche tu per mei sei zero".