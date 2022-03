Soleil Sorge si mette ai fornelli nella casa del GF Vip ma, il risultato finale non è affatto dei migliori. In queste ultime ore, Jessica e Barù si sono ritrovati a commentare in maniera "schifata" il cibo che è stato preparato dall'ex protagonista di Uomini e donne.

Non è la prima volta che Soleil si propone di cucinare per tutto il gruppo di concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset anche se, questa volta, il risultato finale non è stato proprio dei migliori.

Soleil si mette ai fornelli nella casa del GF Vip: Jessica e Barù schifati

Nel dettaglio, Jessica e Barù si sono ritrovati a commentare all'interno della casa del GF Vip, quelle che erano le pietanze preparare per il pranzo di oggi. Ad occuparsi della cucina è stata Soleil Sorge che, questa volta, ha spiazzato i suoi compagni di gioco con un piatto a base di spinaci e piselli.

Un accostamento decisamente azzardato, che non è piaciuto per niente a Jessica e Barù, i quali sono apparsi quasi "schifati" dal cibo preparato dall'ex protagonista di Uomini e donne.

"Spinaci insieme ai piselli?", ha esclamato Jessica con faccia perplessa e schifata nel momento in cui Barù la metteva al corrente delle pietanze che erano state preparate oggi.

'Lasciamo stare', sbotta Barù parlando del piatto cucinato da Soleil Sorge

"Lasciamo stare", ha sentenziato Barù anche lui poco convinto del piatto cucinato da Soleil Sorge all'interno della casa. E poi ancora, al centro delle ultime vicende di queste ore al GF Vip, vi sono anche le tensioni tra le due sorelle Jessica e Lulù, che si sono ritrovate ai ferri corti.

In particolar modo Lulù non ha gradito alcune affermazioni della sorella che, durante la puntata serale del reality show, ha lasciato intendere di essersi sempre messa da parte per il bene delle sorelle e quindi di essersi sentita "trascurata" anche in famiglia.

Jessica viene attaccata da sua sorella Lulù al GF Vip

Parole che hanno fatto scattare l'ira di Lulù che, questa mattina, non si è fatta problemi a sparlare di Jessica e a lanciare frecciatine.

Secondo la fidanzata di Manuel Bortuzzo, Jessica avrebbe sbagliato a fare quel tipo di dichiarazioni al GF Vip, dato che non sarebbe passato un bel messaggio.

Come se non bastasse, Lulù ha tirato in ballo anche la loro mamma, dicendosi convinta del fatto che la donna sarebbe delusa da queste parole di sua figlia Jessica.

Insomma un clima teso anche tra le principessine Selassié che, a ridosso della finalissima di questo Grande Fratello Vip 6, sembrano essersi ritrovate sul piede di guerra. Riusciranno a chiarirsi? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.