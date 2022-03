Lulù sparla e attacca sua sorella Jessica nella casa del GF Vip. Cresce la tensione a poche settimane dalla finalissima di questa sesta edizione che farà calare definitivamente il sipario sul reality show Mediaset.

In queste ultime ore, a tenere banco è stato il duro sfogo della principessina Lulù che si è scagliata duramente nei confronti della sorella. Non avendo gradito alcune affermazioni di Jessica: la fidanzata di Manuel Bortuzzo non si è fatta problemi ad attaccarla pesantemente, tanto da ammettere che avrebbe deluso lei ma anche la loro mamma.

Nervi tesi tra Lulù e Jessica: le due sorelle sul 'piede di guerra' al GF Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip di ieri sera, Jessica ha realizzato la sua "linea della vita", dove ha svelato che per il bene delle sorelle, lei si è sempre messa un po' da parte, accettando di far emergere loro. Tali affermazioni hanno scatenato la rabbia di Lulù, la quale ha sbottato contro sua sorella, ammettendo che non ci sta ad essere descritta per una persona che, in realtà, non è.

"Colpa mia, colpa di Clarissa, perché non dice che è colpa sua? E invece dà la colpa così alla gente, non si fa. Mi dispiace", ha sentenziato Lulù che non si è fatta problemi a sparlare di sua sorella, alludendo al fatto che avrebbe fatto queste dichiarazioni per poter conquistare la finalissima del GF Vip.

'Sono delusa', Lulù sbotta contro sua sorella Jessica

Secondo Lulù, quelle affermazioni di Jessica non sarebbero state fatte "a caso", bensì sarebbero frutto di una strategia ben studiata dalla principessina, che potrebbe avere come scopo quello di riuscire ad accedere all'ultima serata di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Ma non è finita qui, perché alla luce delle affermazioni che sono state fatte da Jessica sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 6, Lulù si è detta convinta anche del fatto che pure la loro mamma non l'avrà presa per niente bene.

"Sono delusa da quello che ha detto. Io e Clarissa l'abbiamo sempre giudicata? Non è vero, sta dicendo una cosa non vera", ha sbottato Lulù che non ha affrontato "di petto" sua sorella, bensì si è limitata a sparlarne con Miriana e Manila Nazzaro.

'Mamma sarà delusa', rivela Lulù al GF Vip

E poi ancora, non contenta degli attacchi rivolti a Jessica, Lulù ha tirato in ballo anche la loro mamma, sentenziando che sicuramente non sarà felice per queste uscite della ragazza.

"Mia madre sarà inc... nera, conoscendola. Lei è come me. Lei sarà delusa, ci ha insegnato ad essere unite nella vita. Ha portato un messaggio orribile", ha chiosato Lulù che ha così sparato a zero sul conto della sorella sotto i riflettori di questo GF Vip.