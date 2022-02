Nella casa del GF Vip le tensioni sono sempre all'ordine del giorno e, in queste ultime ore, a far discutere sono state le polemiche di Jessica e Barù nei confronti del cibo preparato da Barù.

Le due principessine hanno avuto da ridire sulla cena che il nipote di Costantino Della Gherardesca, ha preparato in occasione della festa di sabato sera in casa e si sono rifiutate di assaggiare e mangiare il suo risotto.

Jessica e Lulù sbottano per il cibo preparato da Barù al GF Vip

Nel dettaglio, come di consueto, anche questo sabato sera è stata organizzata una festa all'interno della casa del GF Vip.

I concorrenti si sono travestiti da maschere storiche del Carnevale e Barù si è proposto di organizzare la cena per tutti i compagni di gioco, proprio, come ha sempre fatto nel corso di queste settimane.

Però il cibo cucinato da Barù non è stato di gradimento delle due principessine. Jessica e Lulù, infatti, non si sono fatte problemi a bocciare la cucina di Barù, mostrando di non apprezzare affatto quanto preparato per questa cena di Carnevale.

Dopo le prime lamentele di Jessica e Lulù, Barù ha provato a difendersi, facendo presente alle due principessine che in quel risotto non ci fossero aglio e cipolla, alimenti che le due principessine cercano sempre di evitare nella loro alimentazione.

'Il riso è immangiabile', sbottano le principessine contro Barù

"Ma non c'è niente dentro. Non ho messo niente", ha esclamato Barù, provando a far capire loro di non aver inserito alimenti che potessero dar loro fastidio.

"Il risotto io non lo mangio. Se volete mangiatelo, datelo a chi volete", ha detto Lulù che è rimasta ferma sulla sua posizione.

"Sa solo di piselli e già non mi piacciono", ha aggiunto ancora la fidanzata di Manuel Bortuzzo, confermando di fatto di non gradire la ricetta preparata da Barù, motivo per il quale non avrebbe assaggiato neppure quel risotto.

"Io mangio solo il secondo, quello che sia, perché il riso è immangiabile", ha sbottato invece Jessica che come sua sorella, si è rifiutata di assaggiare e mangiare il risotto preparato dal suo "amico speciale" nella casa del GF Vip.

Barù mette un freno con Jessica al GF Vip

Insomma, ennesima polemica per il cibo a poche settimane dal gran finale di questa sesta edizione, che saluterà il pubblico il prossimo 14 marzo 2022.

Nel corso della serata di ieri, c'è stato spazio anche un confronto diretto tra Jessica e Barù.

Lui, alla luce del loro rapporto speciale, ha voluto mettere in chiaro le cose, precisando di non voler nessuna storia d'amore in casa e sottolineando il fatto di non voler illudere nessuno, motivo per il quale ha messo un freno.