Nella casa del GF Vip è tempo di nuove strategie e di alleanze in vista della finalissima di questa sesta edizione. Lo sa bene Barù che, subito dopo la puntata di ieri sera, 3 marzo, ha voltato le spalle alla sua amica speciale Jessica. Chiacchierando con Davide Silvestri, Barù ha elencato i nomi delle persone con cui vuole stringere una "alleanza" per arrivare fino alla fine di questa esperienza e tra queste ha escluso la principessina Selassié.

Barù fa strategie per arrivare in finale al GF Vip e 'tradisce' la principessina Jessica

Nel dettaglio, per i concorrenti che sono rimasti in gara in questa sesta edizione del GF Vip diventa sempre più importante stringere degli accordi e avere delle strategie da seguire per cercare di arrivare fino alla finale del 14 marzo.

Barù, al termine della puntata di ieri sera, ha confessato a Davide quella che è la sua alleanza in questo momento e quindi ha svelato i nomi delle persone di cui si fida e su cui fa affidamento per poter arrivare all'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"La mia alleanza è te (Davide), il maghetto (Giucas Casella) e Soleil", ha svelato Barù che ha così escluso dalla sua lista Jessica.

Barù volta le spalle a Jessica per la finalissima del Grande Fratello Vip

Nonostante i due abbiano stretto un feeling speciale nel corso di questi mesi trascorsi nella casa del GF Vip, Barù sembra non fidarsi della principessina e di non volerla nella sua "schiera" di amici. In attesa di scoprire come reagirà Jessica nel momento in cui scoprirà questo "tradimento" da parte di Barù, nel corso delle ultime ore la principessina ha dovuto fare i conti anche con le critiche e le lamentale da parte di Sophie.

L'ex tronista di Uomini e donne ieri sera, 3 marzo, è finita al televoto flash per la seconda eliminazione di questa settimana dal GF Vip, dopo che Jessica ha scelto di salvare Miriana Trevisan e non lei.

Sophie sbotta contro Jessica e Lulù dopo la puntata del GF Vip

Al termine della puntata serale, la reazione di Sophie non è stata affatto delle migliori e ha letteralmente "sbroccato" nei confronti delle principessine.

Sophie ha accusato Jessica di averla lasciata nella "me..." e di aver tradito quella promessa che si erano fatte qualche settimana fa, quando si erano dette di sostenersi tutte e tre a vicenda, e di andare sempre contro tutto e tutti.

Insomma Jessica sembra aver "giocato sporco" alle spalle dell'ex tronista di Uomini e donne che non si è fatta problemi ad affrontarla "faccia a faccia", ammettendo che da questo momento in poi sarà molto più egoista e penserà in primis a se stessa e non alle amicizie nate in queste settimane di permanenza al Grande Fratello Vip.