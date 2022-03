Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 7 all'11 marzo 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Al centro dei riflettori finirà il percorso del tronista Matteo Ranieri, ancora una volta protagonista dopo aver avuto un periodo di crisi in cui sembrava voler abbandonare la trasmissione. Matteo si ritroverà ad avere a che fare con Federica ma, questa volta, tra i due ci sarà un momento di grande tensione in studio.

Anticipazioni Uomini e donne 7-11 marzo: Matteo ritorna e ritrova Federica

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso della settimana 7-11 marzo 2022 rivelano che per Matteo Ranieri c'è stato il fatidico ritorno in studio dopo un periodo di assenza.

Il tronista, in questi nuovi appuntamenti con la trasmissione di Maria De Filippi che sono stati registrati nelle passate settimane, ha avuto modo di ritrovare in studio anche la sua pretendente Federica (anche se assente in trasmissione per un po' di puntate).

Ebbene, Matteo e Federica si ritroveranno di nuovo "faccia a faccia" nello studio di Uomini e donne e il confronto tra i due non sarà affatto dei migliori.

Le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne in programma fino a venerdì 11 marzo 2022 rivelano che Federica riceverà una "doccia gelata" da parte del tronista.

Federica delusa e se ne va, Matteo lascia lo studio per lei: anticipazioni U&D

Matteo, infatti, senza fare troppi giri di parole, ammetterà di non aver sentito la mancanza della ragazza, in queste settimane in cui sono stati distanti l'uno dall'altra.

Insomma, Federica sembra non aver lasciato un segno tangibile nel cuore di Matteo, al punto che il tronista non si farà problemi ad ammettere di essere stato bene anche senza di lei e quindi di aver compreso che, tutto sommato, non prova tutto questo interesse nei suoi confronti.

Un durissimo colpo per Federica, la quale deciderà di abbandonare la trasmissione e di andare via per sempre.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, a quel punto, entrerà in gioco Maria De Filippi che proverà a far ragionare Matteo e a fargli mettere da parte la sua istintività.

Ida ancora in crisi: anticipazioni Uomini e donne 7-11 marzo

Il tronista, a quel punto, deciderà di lasciare lo studio per seguire Federica nel dietro le quinte e cercare così di avere un chiarimento a quattr'occhi. E poi ancora, gli spoiler di queste nuove puntate di U&D fino all'11 marzo 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per i dubbi di Ida Platano.

La dama del trono over, infatti, continuerà a non essere sicura del sentimento che prova nei confronti di Alessandro, motivo per il quale rimetterà in discussione il loro rapporto. Gemma Galgani, invece, ha chiesto di poter avere in studio un lettino per fare dei messaggi e il primo lo ha fatto a Franco.