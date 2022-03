Kabir Bedi è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ed è ricordato per i suoi siparietti con l'amico Giucas Casella, che hanno fatto divertire i telespettatori. Durante la sua avventura nella casa più spiata d'Italia, però, l'attore indiano ha incontrato anche inquilini con cui ha avuto accese discussioni e incomprensioni, tra cui Manila Nazzaro. Quest'ultima, infatti, ha accusato Bedi di non portare rispetto alle donne e di essere poco collaborativo all'interno della casa. Una dura accusa che è stata prontamente smentita dallo stesso ex gieffino in una recente intervista rilasciata a Casa chi in diretta su Instagram.

Bedi inoltre ha fatto intendere di essere rimasto piuttosto deluso dal comportamento dell'ex Miss Italia pugliese, poiché la riteneva una vera amica.

Le dure dichiarazioni di Kabir Bedi contro Manila Nazzaro

"Non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo" ha esordito così Kabir Bedi, parlando di Manila Nazzaro in collegamento con Casa Chi. "Ha detto che sono un uomo che non ha rispetto per le donne. Questa non è la verità" ha poi aggiunto l'interprete di Sandokan riguardo alle accuse dell'ex Miss Italia mosse nei suoi confronti al GF Vip 6. "Questa è una propaganda che è cominciata con persone che vogliono sporcare la mia immagine. Hanno creato un punto di debolezza nei miei confronti per prendere un po' di vantaggio.

Non ho mai aspettato persone che lavoravano per me" ha inoltre continuato Bedi, rispondendo agli inquilini che lo accusavano di farsi servire dalle concorrenti della casa di Cinecittà. E infine l'attore ha lanciato un'ultima stoccata a Nazzaro: "Non sono felice del suo comportamento. È falsa e traditrice. Era amica di Soleil e l'ha tradita".

Bedi parla del triangolo tra Alex, Soleil e Delia e dei suoi preferiti al GF Vip 6

Oltre alle critiche di Manila Nazzaro, Kabir Bedi ha espresso il suo parere riguardo al chiacchierato triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran al GF Vip 6: "Era una cosa molto complicata". L'ex gieffino ha poi aggiunto nel dettaglio, riguardo al rapporto tra i coniugi Belli: "Delia vuole finire questo rapporto con Alex se le cose non cambiano.

Alex ha deciso di volere Delia nella sua vita". In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Bedi ha fatto un suo pronostico su chi potrebbe vincere la sesta edizione vip del reality di Canale 5: "Il mio preferito è Barù". L'attore indiano inoltre non ha dimenticato di aggiungere Giucas Casella e Davide Silvestri, con i quali ha stretto un'amicizia sincera.