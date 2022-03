Svolte imprevedibili all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dei nuovi episodi, che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 2022 rivelano che le sorprese non mancheranno. Stefania sarà la protagonista delle vicende che girano attorno al più importante magazzino di moda. Dopo aver scoperto che Gloria è sua madre, Colombo deciderà di non tornare più a casa. Sommersa dal dolore cercherà rifugio a villa Guarnieri dove Marco sarà pronto a consolarla. Dante e Fiorenza continueranno a boicottare Vittorio, rovinandogli la sfilata che si terrà al Circolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marco ospita Stefania in villa

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse dal 14 al 18 marzo 2022, Adelaide non sarà ancora al corrente delle minacce di Dante ai danni del cognato. Dopo aver scoperto che Romagnoli è il nuovo socio di Vittorio, la contessa penserà che l'ex amante di Marta sia un buon partner per il dottor Conti. Nel frattempo a casa Colombo, Ezio, Veronica e Gemma saranno preoccupati per Stefania: la ragazza non tornerà a casa e chiederà ospitalità a Marco. Il nipote della contessa non perderà l'occasione di proteggere la collega, offrendole un posto nella foresteria di famiglia.

Senza consultare Vittorio, Romagnoli deciderà di organizzare la sfilata per presentare la nuova collezione a marchio Paradiso in una location inedita: il Circolo.

Tuttavia Conti lo comunicherà alle Veneri che per quel giorno sfileranno con delle modelle professioniste.

Il Paradiso 6, Vittorio nei guai a causa di Romangnoli

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 14 al 18 marzo, rivelano nel dettaglio che a casa Colombo arriverà un telegramma di Stefania. Nonostante il messaggio positivo, Ezio sarà turbato all'idea che la figlia non sarà ancora tornata a casa.

Stefania intanto sarà sola, sommersa dalla rabbia ripenserà ai momenti trascorsi con Gloria e da un parte vorrà anche perdonarla.

Intanto la strategia di Fiorenza e Dante, per mettere in cattiva luce Vittorio riuscirà alla perfezione. La sfilata al Circolo si rivelerà un vero flop e Conti cercherà in tutti i modi di risolvere i problemi.

Lo strano atteggiamento di Marco farà preoccupare sia Gemma che Umberto. La signorina Zanatta temerà che il fidanzato voglia allontanarsi da lei. Il commendatore invece scoprirà che il nipote ha fornito alloggio a Stefania. Tuttavia il dottor Guarnieri inviterà la signorina Colombo a lasciare immediatamente la foresteria e a tornare a casa. La giovane commessa preparerà le valigie e si recherà a casa delle ragazze.