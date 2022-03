Barù continua ad essere un "battitore libero" all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, si è cimentato nella parodia di Lulù.

Durante l'ultima puntata serale del reality show, Jessica e Lulù si sono ritrovate ai ferri corti: quest'ultima sostiene di vedere distante sua sorella e di non trascorrere più tanto tempo con lei nella casa. Alla luce di questa riflessione della principessina, ecco che Barù si è divertito a prendere in giro Lulù (seppur alle sue spalle).

Barù prende in giro Lulù nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, dopo lo sfogo di Lulù che ha puntato il dito contro sua sorella Jessica, sostenendo di non vederla abbastanza all'interno della casa del GF Vip e di non trascorrere tantissimo tempo assieme, ecco che Barù si è divertito a realizzare la sua parodia.

In presenza di Jessica e Sophie, Barù ha cominciato a scimmiottare la principessina Lulù, prendendola in giro e facendo la parodia di quel discorso che aveva fatto contro sua sorella nel corso dell'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Da un bel po' ti vedo distante e non passiamo più tempo insieme e io voglio passare tempo insieme a te, perché sei mia sorella", ha esclamato Barù parodiando il discorso di Lulù mentre sua sorella Jessica non è riuscita a trattenere una risata.

'Non so dove trovarti', Barù imita Lulù e lo sfogo contro sua sorella Jessica

"Io ti cerco, la casa è grande. Non so dove trovarti, a volte non ti trovo in casa. Stiamo insieme da sei mesi tutti i giorni, e ora ti vedo solo 18 ore al giorno invece che 24", ha proseguito ancora Barù nella sua imitazione della principessina Selassié

"Prima mi lavavi il sederino e ora non me lo lavi più", ha aggiunto ancora il nipote di Costantino Della Gherardesca, lanciando anche una frecciatina nei confronti di Lulù che, in quel momento, non era presente a questa imitazione.

Intanto cresce l'attesa per la prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 6, in programma questo lunedì 7 marzo in prime time su Canale 5.

Jessica a rischio eliminazione dalla puntata del GF Vip di lunedì 7 marzo

Nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini, ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal programma e, questa settimana, tra i concorrenti a rischio uscita vi è anche la principessina Jessica, la quale potrebbe veder sfumare per sempre il sogno di accedere alla finalissima del reality show.

Gli altri due concorrenti a rischio eliminazione dal cast del GF Vip 6 sono: Davide Silvestri e Miriana Trevisan.

A decidere le sorti di questa nomination sarà ancora una volta il pubblico da casa attraverso il televoto e, non è escluso, che nel corso della puntata di lunedì sera possa esserci una nuova nomination flash per l'eliminazione di un altro gieffino.